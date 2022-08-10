رويترز: الصين تواصل مناوراتها قبالة مضيق تايوان

جدة - نرمين السيد - وذكرت الوكالة نقلا عن مصادر لها، أن عدة سفن تابعة للبحرية الصينية واصلت القيام بمهام قبالة الساحل الشرقى لـ تايوان حتى صباح الأربعاء، وذلك على خلفية زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى للبلاد.

وفى سياق متصل، أكدت السفارة الصينية لدى فرنسا، أمس الثلاثاء، أن تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضى الصينية، مشيرة إلى أن الصين تجرى تدريبات عسكرية بحرية قبالة أراضيها بصورة علنية وبطريقة تتسم بالشفافية والمهنية، ووفقا للقانون الصينى والقانون الدولى والممارسات الدولية، وأنه يتعين على فرنسا واليابان عدم خلط الأمور.

ودافعت بيلوسى، عن زيارتها لتايوان، قائلة إنها "كانت مهمة لمنع الصين من احتلال الجزيرة"، وأضافت فى مقابلة ببرنامج "توداى" على شبكة "NBC"، أن الولايات المتحدة لن تسمح للصين بالسيطرة على تايوان، مؤكدة أنه لا يحق لبكين الاعتراض على من يزور تايبيه.