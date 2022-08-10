العالم اليوم - أزمة تويتر تدفع ماسك لأكبر عملية بيع لأسهم "تسلا"

انتم الان تتابعون خبر أزمة تويتر تدفع ماسك لأكبر عملية بيع لأسهم "تسلا" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 10 أغسطس 2022 09:21 صباحاً - باع إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، أسهمًا بقيمة 6.88 مليارات دولار، في أكبر عملية بيع لأسهم شركة صناعة السيارات الكهربائية الشهيرة على الإطلاق، قائلا على تويتر إنه يتجنب البيع الطارئ لأسهم "تسلا"، وسط مواجهة قانونية مع شركة "تويتر" فيما يتعلق بصفقة استحواذ بقيمة 44 مليار دولار.

وكان إيلون ماسك، وهو أغنى أثرياء العالم، قد أكد في أبريل الماضي عدم وجود خطط لديه لبيع المزيد من أسهم "تسلا"، وذلك بعد أن باع أسهما بقيمة 8.5 مليار دولار في الشركة آنذاك.

وأشار خبراء قانونيون إلى أنه إذا خسر ماسك معركته مع "تويتر"، وأُجبر على إتمام عملية الاستحواذ أو دفع غرامة قاسية، فمن المحتمل أن يضطر لبيع المزيد من أسهم الشركة.

وتخلى ماسك عن اتفاقه الذي توصل إليه في 25 أبريل لشراء منصة التواصل الاجتماعي، ويواجه الجانبان معركة قانونية مطولة قد تكلف ماسك مليارات الدولارات.

ويتجه الجانبان إلى المحكمة في 17 أكتوبر.

وفي أحدث عملية بيع للأسهم، باع ماسك نحو 7.92 مليون سهم بين الخامس والتاسع من أغسطس الجاري، وفقا لإفصاحات متعددة إلى الجهات التنظيمية.

ويمتلك ماسك الآن 155.04 مليون سهم في "تسلا".

وبذلك يرتفع إجمالي مبيعات ماسك من الأسهم إلى حوالي 32 مليار دولار خلال أقل من عام.