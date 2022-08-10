نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط استعلام نتائج حركة النقل الداخلي للمعلمين 1444 عبر نظام نور noor.moe.gov.sa وزارة التعليم في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات 1444 أصبح محل بحث كبير من قبل المعلمين، وذلك مع اقتراب موعد الإعلان عن نتيجة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات، والتي من المقرر أن تقوم وزارة التعليم بالمملكة بالإعلان عنها يوم الخميس القادم بتاريخ 13\01\1444 الموافق 11\08\2022، وتحرص وزارة التعليم على تحقيق الاستقرار الوظيفي لمنتسبيها مما يساعدهم على الإبداع والابتكار وتطوير منظومة التعليم في المملكة، كما أن القيادة في المملكة تضع التعليم أولوية أولى لذلك تعمل على توفير البيئة المناسبة لجميع الأطراف وأهمها المعلمين والمعلمات، ويتم فتح باب التسجيل في النقل الداخلي والخارجي للمعلمين تيسيراً عليهم وتحقيقاً للاستقرار الوظيفي لهم، ويتم ذلك وفق القواعد والضوابط الموضوعة من قبل الوزارة لتحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.

نتائج حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات 1444

يتم الاستعلام عن نتائج النقل الداخلي بطريقة إلكترونية من خلال نظام نور نتائج النقل الداخلي. وجدير بالذكر أن وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية سوف تقوم بالإعلان عن أسماء المرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية يوم السبت القادم بتاريخ 15\01\1444 الموافق 13\08\2022، وتستعد وزارة التعليم في الإعلان عن أسماء السادة المعلمين والمعلمات ممن وقع عليهم الاختيار في حركة النقل الداخلي، وأتاحت الوزارة لمن لم يحالفهم التوفيق في حركة النقل تقديم اعتراض على النتائج عبر نظام نور الإلكتروني.

نظام نور نتائج حركة النقل الداخلي noor.moe.gov.sa

كما ذكرنا لكم من قبل يتم الاستعلام عن نتائج النقل الداخلي إلكترونياً من خلال رابط نظام نور noor.moe.gov.sa عن طريق اتباع الخطوات التالية:-

الدخول على موقع نظام نور الإلكتروني noor.moe.gov.sa.

تسجيل الدخول من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق.

النقر على أيقونة “خدمات شئون المعلمين”.

الضغط على زر “استعلام نتائج حركة النقل الداخلي”.

من وقع عليهم الاختيار سوف يجد رسالة تفيد بإتمام عملية النقل.

موعد إعلان نتائج النقل الداخلي

أعلنت وزارة التعليم السعودية عبر موقعها الرسمي تويتر. أنه سوف يتم الإعلان عن نتائج حركة النقل المطور الداخلي يوم الخميس القادم بتاريخ 13\01\1444 الموافق 11\08\2022. كما سيتم استقبال طلبات الاعتراض على النتائج من يوم الخميس 13\01\1444 وحتى يوم السبت 15\01\1444. وسوف يتم اعتماد الحركة بشكل رسمي يوم الأحد 16\01\1444.