كيف يحاول ترامب استغلال تفتيش منزله لصالحه؟

جدة - نرمين السيد - حاول الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب يوم الثلاثاء تحويل الأخبار التى تفيد بأن مكتب التحقيقات الفيدرالى قد فتش منزله فى فلوريدا لصالحه، مستشهدًا بالتحقيق فى الرسائل النصية ورسائل البريد الإلكترونى التى تطلب تبرعات سياسية من أنصاره.





يمثل البحث غير المسبوق تصعيدًا كبيرًا للتحقيق الفيدرالى حول ما إذا كان ترامب قد أزال السجلات بشكل غير قانونى من البيت الأبيض أثناء مغادرته منصبه فى يناير 2021، فيما يواصل الرئيس السابق المغازلة علنًا للترشح للرئاسة مرة أخرى فى عام 2024 لكنه لم يقل بوضوح ما إذا كان سيفعل ذلك.

ووفقًا لوكالة "رويترز"، أفاد مسؤول رفض الإفصاح عن هويته بأن المذكرة كانت مرتبطة بإدارة المحفوظات والسجلات الوطنية، المسؤولة عن حماية السجلات الرئاسية التى تخص الجمهور، وما إذا كانت هناك وثائق سرية فى منتجع ترامب "مار إيه لاجو" فى بالم بيتش بولاية فلوريدا، وفقًا لشخص مألوف.

وقال المسؤول إن مكتب التحقيقات الفيدرالى أخذ حوالى عشرة صناديق من الأوراق، لكن الخزنة التى تم تفتيشها كانت فارغة.

حاول ترامب تصوير البحث باعتباره تحركًا ذا دوافع سياسية من قبل إدارة الرئيس جو بايدن فى وقت يلعب فيه الرئيس السابق دورًا رئيسيًا فى الانتخابات التمهيدية للجمهوريين قبل انتخابات التجديد النصفى لشهر نوفمبر والتى ستحدد السيطرة على الكونجرس الأمريكى.

وقال ترامب فى رسالة عبر البريد الإلكترونى لجمع التبرعات يوم الثلاثاء "إنهم يحاولون إيقافى وإيقاف الحزب الجمهورى.. يجب فضح الفوضى والاضطهاد السياسى ومطاردة الساحرات ووقفها".

أطلق ترامب لجنة العمل السياسى لإنقاذ أمريكا بعد أيام من خسارته انتخابات 2020 أمام بايدن، والتى لديها أكثر من 100 مليون دولار فى البنك، مما يمثل "صندوق حرب هائل".