فيضانات سول.. هدوء الأمطار بعد مقتل 9 أشخاص وجرف مئات المنازل

جدة - نرمين السيد - وكان من المتوقع هطول المزيد من الأمطار يوم الأربعاء، ولكن أقل من الأمطار الغزيرة يومى الاثنين والثلاثاء التى غمرت بعض الشوارع والمبانى، وحاصرت الناس فى الشقق التى غمرتها المياه وتقطعت السبل بالسيارات.

وذكرت وكالة "رويترز" أن خمسة أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم فى سول حتى وقت مبكر من، اليوم الأربعاء، بالإضافة إلى ثلاثة فى مقاطعة جيونجى المجاورة، وشخص واحد فى مقاطعة جانج وون، وأصيب ما لا يقل عن 17 شخصا وفقد سبعة، وفقا لمقر مكافحة الكوارث وإجراءات السلامة المركزية.

واستمرت الفيضانات فى بعض المبانى حول حى جانجنام، يوم الثلاثاء، بينما أغلقت محطات مترو الأنفاق وعدة طرق هناك.

وأظهرت البيانات أن 2800 منشأة عامة وخاصة على الأقل تضررت فى جميع أنحاء كوريا الجنوبية، ونزحت أكثر من 1100 أسرة، فيما تم تنظيف معظم الطرق السريعة وخطوط المترو بحلول يوم الأربعاء.

بلغ هطول الأمطار المتراكمة فى سول منذ منتصف ليل الاثنين 525 ملم حتى الساعة 7 صباح الأربعاء، وفقا لإدارة الأرصاد الجوية الكورية (KMA)، مع مزيد من التوقعات، وفى محافظة يانجبيونج المجاورة، بلغ إجمالى هطول الأمطار 532.5 ملم.

وتتوقع KMA استمرار هطول الأمطار فى معظم أنحاء البلاد، مع هطول أمطار غزيرة بشكل خاص فى مقاطعة "شانج شيونج"، كما توقعت الوكالة أن ينحسر هطول الأمطار تدريجياً فى أجزاء كثيرة من منطقة سول الكبرى ومقاطعة جانج وون.

وسيرأس رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول اجتماعا فى الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء لمناقشة الأضرار والتدابير المضادة للفيضانات.

وبشكل منفصل، من المتوقع أن تعقد الحكومة وحزب سلطة الشعب الحاكم اجتماعًا طارئًا لمناقشة الدعم المالى للتعافى من الأضرار.