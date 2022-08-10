بعد تفتيش منزل ترامب.. التحقيقات الفيدرالى يصادر هاتف عضو بـ الكونجرس

جدة - نرمين السيد - جاء تحرك "إف بى آى" لأخذ هاتف بيرى بعد يوم من تنفيذ الوكلاء الفيدراليين لأمر تفتيش فى منزل ترامب فى "مار إيه لاجو" وصادروا صناديق الوثائق، على الرغم من أنه لم يكن من الواضح ما إذا كان الحدثان مرتبطين أم لا.

ووفقًا لصحيفة "الجارديان" البريطانية، أكد بيرى، الجمهورى البارز من ولاية بنسلفانيا والذى يشغل أيضًا منصب رئيس كتلة الحرية فى مجلس النواب المحافظ المتشدد وتم استدعاؤه من قبل اللجنة المختارة، أن هاتفه قد تم التقاطه من قبل محققين اتحاديين فى بيان أوردته قناة "فوكس نيوز" فى وقت سابق.

وقال بيرى فى بيان: "هذا الصباح، أثناء سفرى مع عائلتى، زارنى 3 عملاء من مكتب التحقيقات الفيدرالى وصادروا هاتفى الخلوى"، مضيفًا: "لم يحاولوا الاتصال بالمحامى الخاص بى، والذى كان سيتخذ الترتيبات اللازمة للحصول على هاتفى إذا كانت هذه هى رغبتهم".

وتابع: "يحتوى هاتفى على معلومات حول أنشطتى التشريعية والسياسية، ومناقشات شخصية / خاصة مع زوجتى وعائلتى ومكوناتى وأصدقائى.. ولا شيء من هذا من اختصاص الحكومة".

قارن عضو الكونجرس - أحد أكثر المدافعين عن ترامب صخبًا فى الكابيتول - الاستيلاء على هاتفه ببحث مكتب التحقيقات الفيدرالى عن منتجع ترامب بالم بيتش، مدعياً ​​، دون دليل، أن هذه التحركات كانت عبارة عن تجاوز لدوافع سياسية من قبل إدارة بايدن.

وقال بيرى أيضًا: "كما هو الحال مع الرئيس ترامب الليلة الماضية، اختارت وزارة العدل هذا الإجراء غير الضرورى بدلاً من مجرد الاتصال بمحامى".

وافادت "الجارديان"، بأنه لم يتسن على الفور تحديد الظروف المحيطة بمصادرة هاتف بيرى، ولم يرد المتحدث باسم بيرى على أسئلة حول طبيعة التحقيق الجنائى الذى استولى بموجبه مكتب التحقيقات الفيدرالى على جهازه.

لكن بيرى تعرض لمزيد من التدقيق فى الأشهر الأخيرة بسبب جهود ترامب لإلغاء نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020، فيما يتعلق بأدواره فى الاعتراض على التصديق على فوز جو بايدن فى الانتخابات وفى السعى لإقالة كبار مسؤولى وزارة العدل.

رفض عضو الكونجرس الإدلاء بشهادته أمام اللجنة المختارة للتحقيق حول هذه القضايا، على الرغم من أمر الاستدعاء، وقال محاميه، جون رولى - الذى يمثل ترامب نفسه أيضًا - إن بيرى لم يفعل "شيئًا غير لائق" فيما يتعلق بهجوم الكابيتول.

ومع ذلك، يبدو أن الاستيلاء على هاتفه يوحى بأن اتصالات بيرى قد تورطت فى تحقيق جنائى. ووفقًا للجنة المختارة، فإن بيرى هو أيضًا من بين العديد من الجمهوريين فى مجلس النواب الذين سعوا للحصول على عفو وقائى من ترامب بعد أحداث 6 يناير.