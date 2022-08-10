نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن يمكنك استعلام حساب المواطن برقم الهوية وطريقة استخدام حاسبة حساب المواطن بسهولة في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام حساب المواطن برقم الهوية بعدما حرصت الجهة المسؤولة عن هذا الدعم بالإعلان عن البدء في إيداع الدفعة رقم 57 الخاصة بشهر أغسطس، لدى جميع الحسابات البنكية الخاصة بجميع المستفيدين الذين قاموا باستقبال طلباتهم، بل حرصوا على التأكيد أنه سيتم العمل على إيداع الأموال الشهرية المستحقة في جميع الحسابات حتى نهاية يوم الأربعاء، لذلك إليك الآن التفاصيل.

استعلام حساب المواطن برقم الهوية

حسب ما ذكرنا أنه تم العمل على إيداع كامل الأموال الشهرية للمستحقين المستكمل طلباتهم، وإذا لم ينزل لديك الدعم حتى الآن أو لم يتم أخبارك إذا كنت من المستفيدين من حساب المواطن أم لا، فتعرف على طريقة الاستعلام من خلال هذه النقاط:

قم بالدخول على الحساب الرسمي لحساب المواطن عبر هذا الرابط eservices.ca.gov.sa.

أبدأ بالذهاب إلى الخدمات الإلكترونية، ومنها تظهر لك قائمة منسدلة.

تختار منها الاستعلام عن حساب المواطن.

تقوم بالنقر على الاستعلام عن نتائج الأهلية أو أي خدمة ترغب في الاستعلام عنها.

تبدأ في وضع رقم الهوية الخاصة بك والبيانات الأخرى المطلوبة منك لتظهر النتائج التي ترغب في الحصول عليها.

رقم الاستعلام عن حساب المواطن

تم توفير العديد من قنوات الاتصال لجميع المستفيدين، وهذا للتواصل بشكل مباشر دون وضع أي عوائق لكي يتمكنوا من الحصول على إجابات أي استفسارات، أو الرد عن الشكاوى وتتبعها لكي يتعرفوا على ما سبب تعطل صرف الدعم لديهم كمثال، وإليك الآن القنوات المتاحة لكي تتمكن من التواصل معهم:

قم بالاتصال على خدمة العملاء عبر رقم 19912 المختصر (لكن يجب أن تقوم بالتواصل معهم عبر المواعيد الرسمية للعمل من الساعة الثامنة حتى العاشرة مساءًا يوميًا عدا الجمعة والسبت).

الذهاب إلى البوابة الرسمية لحساب المواطن وقم بالذهاب إلى خدمة صوتك مسموع لتعبر عن الشكاوى والاستفسار الذي ترغب بطرحه بشكل إلكتروني.

الذهاب إلى الحساب الرسمي لهم لكي تتمكن من الحصول على الردود الفورية من قبل حساب خدمة المستفيدين.

حاسبة حساب المواطن

تستطيع أن تقوم بحساب المبلغ المقدر لك من قبل حساب المواطن عن طريق القيام باتباع هذه النقاط، وهذا لكي تتمكن من استخدام الحاسبة التقديرية التي طرحها لك الجهة المعنية بهذا البرنامج، وتعرف على الخطوات من خلال النقاط التالية: