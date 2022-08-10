نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أعرفها صح … رابط حاسبة حساب المواطن الجديدة 1444 وكيفية أستخدامها || داخل المملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة حاسبة حساب المواطن الجديدة لعام 1444، قد تم إطلاقها من قبل البرنامج من أجل حساب الدخل لكافة المستفيدين من دعم حساب المواطن، وفي السطور التالية نوضح لكم كيفية استخدامها لحساب الدعم الشهري المقدم بعد الزيادة الملكية التي تم وضعها.

حاسبة حساب المواطن

في المملكة العربية السعودية يمكنك تقديم اعتراض حساب المواطن ، يخضع صرف الأموال للحسابات المدنية لمجموعة من الشروط والضوابط من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث يدعم برنامج حسابات المواطنين خطة المملكة 2030 لتقديم جميع المساعدات المالية للأسر ذات الدخل المنخفض حتى يتمكنوا من تلبية احتياجاتهم الأساسية.

حاسبة حساب المواطن لعام 144 – 2022

تم برمجة حسبة مثل حاسبة الضمان المطور، حيث يتم احتساب قيمة الدعم الجديد من خلال برنامج حساب المواطن باتباع الخطوات التالية:

انتقل مباشرة إلى الصفحة الرئيسية لحساب المواطن الشخصي الخاص بك.

انقر فوق علامة التبويب حاسبة التقدير.

حدد ما إذا كان المستلم مسجلاً أم لا.

تحديد ما إذا كان المستفيد فردًا مستقلاً أم رب أسرة.

أدخل البيانات المطلوبة من الموقع.

انقر فوق الزر “حساب”.

يرجى التحقق من المبلغ المقدر للدعم.

تكلفة الدعم الجديد لحساب المواطن 1444

تم تحديد قيمة الدعم الإضافي لبرنامج الحسابات المدنية، والمقدر بنحو 8 مليارات ريال سعودي، من مبلغ 10 مليارات ريال سعودي المخصص لكل من المستفيدين من نظام الضمان الاجتماعي المتقدم والمستفيدين من برنامج الحسابات المدنية بمرسوم صادر عن خادم الحرمين الشريفين، حيث تبلغ تكلفة الدعم الإضافي لكل فرد في برنامج حساب المواطن 1443 دولارًا.

دعم إضافي لحساب المواطن

تم تخصيص دعم إضافي لكل فرد في برنامج حسابات المواطنين بعد دفع 8 مليارات ريال سعودي لدعم البرنامج. سيتم توزيع تكلفة الدعم على النحو التالي:

دعم إضافي لرب الأسرة: 720 ريال.

دعم إضافي للأطفال فوق 18 سنة: 360 ريال سعودي.

دعم إضافي لكل طفل أقل من 18 عامًا: 215 ريال.

معايير حساب المواطن الجديد 1444 – 2022

منذ صدور المرسوم الملكي بإعادة التسجيل في برنامج حسابات المواطنين، تم تحديد بعض الضوابط الجديدة على النحو التالي:

تم تعليق قبول طلبات التسجيل بعد الجلسة الثامنة والعشرين التي تم خصمها من حساب المواطن في مارس 2020، ويتضمن هذا القرار طلبات المواعيد السابقة التي لا تفي بمتطلبات القبول، مثل البيانات المفقودة.

تتم إضافة المسجلين الإضافيين الذين يستوفون جميع متطلبات التسجيل حتى مارس 2020.

يجب إرفاق المستندات التي تثبت استقلالية المستفيد المحتمل من برنامج حساب المواطنة للأفراد الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا.

تم منح المستفيدين المستقلين شهرين لتغيير البيانات في برنامج السجلات المدنية.

الحاجة إلى حد أقصى للتسامح لحساب التسامح الفعلي لكل متقدم.

شروط التسجيل في حساب المواطن 1444

المتطلبات العامة للتسجيل في برنامج حساب المواطن هي:

يشترط عدم مقاضاة المستفيد عن جريمة تستوجب السجن.

يجب على المستفيدين الإقامة بشكل دائم في المملكة العربية السعودية.

يجب أن يكون هذا قبل التقديم في المملكة العربية السعودية.

يجب أن تكون البيانات المدخلة صحيحة ومطابقة للوثائق الرسمية.

دخل الأسرة مطلوب لتلقي المزايا.

يجب أن يكون المستلم سعودي الجنسية.

كيفية التسجيل للحصول على حساب المواطن 1444

مثل ما تم ذكره في مقال التسجيل في الضمان المطور أيضاً يتم التسجيل في برنامج حسابات المواطنين على عدة مراحل:-