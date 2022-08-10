نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أعرفها صح … تقديم اعتراض حساب المواطن 1444 بالخطوات الصحيحة || داخل المملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة اعتراض حساب المواطن، برنامج حساب المواطن هو أحد البرامج التي تقدمها الحكومة الملكية للمملكة العربية السعودية وهو مصمم لذوي الدخل المنخفض والمتوسط ​​الذين يحتاجون إلى مساعدة مالية متاحة كل يوم 10 في الشهر، وفي سوف نتعرف معًا على كيفية تقديم اعتراض حساب المواطن والمدة التي تستغرقها للرد على نزاع بشأن حساب مواطن، وتكاليف آلية التظلم المناسبة.

التسجيل في حساب المواطن

برنامج حساب المواطن هو برنامج خاص مصمم لحماية الأسر في المملكة العربية السعودية من تدهور الأوضاع الاقتصادية، ويعزز اهتمام الدولة بالإحالات لتلبية احتياجات مواطنيها دون التأثير سلباً على احتياجاتهم، على شكل مبالغ توزع على المستفيدين المستحقين.

الاعتراض على حساب المواطن

يمكن تقديم استئناف ضد حساب مواطن من خلال تقديم طلب لمراجعة نتائج الأهلية من خلال الموقع الرسمي لبرنامج حساب المواطن، في غضون فترة لا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ إصدار النتائج، وفيما يلي خطوات الاعتراض على حساب المواطن الخاص بك:

انتقل إلى بوابة حساب المواطن.

انقر فوق رمز إدارة الحساب.

تسجيل الدخول إلى حسابك.

انقر فوق الموعد النهائي.

لاحظ أنه إذا لم تكن مؤهلاً، فسيتم تفصيل سبب الرفض.

انقر فوق خيار تحديد الاعتراضات بجوار سبب الرفض.

أدخل جميع المعلومات والبيانات المطلوبة لاعتراضك.

انقر فوق رمز “إرسال”.

شروط استحقاق الأهلية في حساب المواطن

لكي تكون مؤهلاً للحصول على دعم حساب المواطن، يجب على المواطنين المؤهلين للحصول على دعم حساب المواطن التحقق من استيفائهم لمعايير الأهلية، وهذه الشروط هي:

يجب أن يكون المتقدمون من مواطني المملكة العربية السعودية ويتم إعفاء الأبناء والبنات والزوجات والأزواج من هذا الشرط إذا كان لديهم بطاقة نقل.

يجب على المتقدمين الإقامة في المملكة العربية السعودية ولم يغادروا المملكة العربية السعودية خلال السنوات الثلاث الماضية، ويستثنى من هذا الشرط الأشخاص الذين يقدمون إثبات سفر صالحًا.

لا يجوز الحكم على المواطنين بالسجن، أو السجن، أو قضاء عقوبات في الأماكن التي سبق أن حُرموا فيها من حريتهم، أو العيش في أحد الملاجئ.

إرسال كافة البيانات والمستندات التي تؤكد صحة البيانات المطلوبة لغرض التحقق منها والتحقق منها من قبل الجهات المختصة.

التسجيل في حساب الموا طن 1444

بسكل سهولة مثلما قمنا بـ التسجيل في الضمان المطور أيضاً يجوز لأي فرد يستوفي الشروط المذكورة أعلاه التسجيل إلكترونيًا للحصول على حساب المواطن، ويتم ذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع حساب المواطن.

انقر فوق خيار تسجيل جديد.

أدخل المعلومات والبيانات المطلوبة للتسجيل الجديد في الحساب الشخصي للمواطن، بما في ذلك:

تاريخ الميلاد في الهجرة. رقم الهاتف المحمول. تحقق من رقم هاتفك المحمول. أدخل رمز التحقق المرئي.

أوافق على جميع شروط حساب المواطن.

انقر فوق خيار “تسجيل”.

يتحقق النظام من دقة المعلومات والبيانات المدخلة.

إذا كانت المعلومات التي أدخلتها صحيحة، فسيرسل النظام رسالة نصية إلى هاتفك المحمول بكلمة مرور مؤقتة.

يتم عرض رسالة تؤكد نجاح عملية التسجيل.

خطوات تقديم شكوى في حساب المواطن

لتقديم شكوى دفع إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي المخصص لحساب المواطن:

قم بتسجيل الدخول إلى حساب المواطن.

قم بتسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي للمستلم.

حدد حالة أهليتك.

انقر فوق الزر “شكوى بشأن الدفع الحالي”.

إذا كانت الشكوى تتعلق بمدفوعات سابقة.

انقر لرؤية المدفوعات السابقة.

اختر تقديم شكواك من خلال حزمة التقرير.

الرجاء تحديد نوع الشكوى.

الدفع غير المكتمل: يمكنك الاختيار بعد تأكيد إجمالي مبلغ الدخل الذي تم إدخاله أثناء التسجيل، والبحث عن تكلفة الحقوق باستخدام حاسبة حساب المواطن الجديدة، وتأكيد عدد أفراد الأسرة. لم يتم استلام الدفعة: يمكنك تحديد شكوى “لم يتم استلام الدفعة” إذا كنت بحاجة إلى إرفاق كشف حساب مصرفي لأن البرنامج لم يسجل الدخول لدعم حساب المستلم.

انقر فوق ملف شكوى.

ننتظر رد الجهات المختصة.

كيف أعرف ما إذا كنت مؤهلاً للحصول على دعم حساب المواطن

يمكن لجميع مواطني المملكة العربية السعودية التحقق من حالة الأهلية لحساب المواطن 1444 هـ على النحو التالي: