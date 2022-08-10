شرطة نيو مكسيكو تعتقل مشتبه به فى قتل 4 مسلمين

جدة - نرمين السيد - ومن جانبه، أعلن قائد شرطة المدينة هارولد ميدينا، مساء أمس الثلاثاء، التحديث على "تويتر" أن الضباط عثروا على السيارة التى يعتقد المحققون أنها استخدمت فى عمليات القتل خلال الأشهر التسعة الماضية.

وجاء فى التغريدة: "تعقبنا السيارة التى يعتقد أنها متورطة فى جريمة قتل رجل مسلم فى ألباكركى"، وأضاف: "تم اعتقال السائق وهو المشتبه به الرئيسى فى جرائم القتل".

ووفقًا لصحيفة "الجارديان" البريطانية، لم تتوفر على الفور أية معلومات أخرى، فيما تقول الشرطة إنها ستقدم تحديثًا.

وقُتل نعيم حسين ليل الجمعة، وتوفى الرجال الثلاثة الآخرون فى كمين لإطلاق النار.

حسين، 25 عاما، من باكستان، وجاءت وفاته بعد أيام فقط من وفاة محمد أفضال حسين (27 عاما) وأفتاب حسين 41 عاما اللذين كانا أيضا من باكستان وأعضاء فى نفس المسجد.

وكان أصغر هؤلاء الثلاثة قد حضر جنازة الرجلين الآخرين يوم مقتله.

وفى نوفمبر، قُتل محمد أحمدى، 62 عامًا من أفغانستان.

قبل اعتقال يوم الثلاثاء، قال مسؤولو إنفاذ القانون فى ولاية نيو مكسيكو إن هناك احتمالًا قويًا أن يكون القاتل قد استهدف الرجال بسبب عرقهم ودينهم.

وأضافت السلطات أيضًا أنها كانت تبحث عن سيارة فولكس فاجن بأربعة أبواب رمادية داكنة أو فضية، ربما من طراز جيتا، بنوافذ مظلمة يُعتقد أنها مرتبطة بعمليات القتل.

وأثارت عمليات القتل الأربع الخوف فى قلوب الجالية المسلمة فى ألباكركى، التى حاول الكثير منهم البقاء فيها قدر الإمكان بينما لم يتم إيجاد حل لجرائم القتل، حسبما قال زعماء محليون.

وكان الرئيس الأمريكى جو بايدن، أعلن تضامنه مع الجالية الإسلامية الأحد الماضى، بعد مقتل مسلم رابع فى ألبكركى بولاية نيو مكسيكو فيما تصفه السلطات بالهجمات المستهدفة.