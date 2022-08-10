أحصل على تمويلك بدون كفيل ولا تحويل الراتب وبدون اشتراط جهة العمل

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عمر شويل - جدة أحصل على تمويلك بدون كفيل ولا تحويل الراتب ، منتج تمويلي تم تصميمه بصيغة إسلامية وبهدف تلبية احتياجات ومتطلبات العملاء المالية والشرائية في المملكة العربية السعودية ، حيث يمكن للعميل الاستفادة من هذا القرض الشخصي من خلال شروط ومتطلبات بسيطة وميسرة ، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على السيولة النقدية من خلال إجراءات سريعة وسهلة لجميع العملاء في المملكة.

تمويلك فورى بدون كفيل ولا تحويل الراتب لجميع العملاء في المملكة

بدون كفيل أو ضامن وبدون تحويل الراتب أستلم تمويلك نقدى بأقل دخل وبأسهل الشروط والمتطلبات ، يعتبر هذا العرض التمويلي واحد من أهم العروض التمويلية الميسرة المتاحة لدى شركة إمكان للتمويل لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية ، حيث تقدم الشركة من خلال هذا العرض مبالغ مالية يمكن أن تخدم الاحتياجات المالية للشخص المتقدم بالطلب ، كما تتيح شركة إمكان للتمويل للعملاء من موظفي القطاع الحكومي أو شبة الحكومي أو القطاع الخاص أيضاً بالمملكة إمكانية الاستفادة من التمويل الشخصي وذلك بدون شرط اعتماد جهة العمل الخاصة بالعميل.

كيفية طلب التمويل الشخصي من شركة إمكان للتمويل

أولا يجب أن يقوم الشخص المتقدم بالطلب بتحميل تطبيق شركة إمكان للتمويل علي الهاتف.

سجل بتطبيق شركة إمكان للتمويل علي هاتفك.

تعبئة كافة البيانات الشخصية الخاصة بالشخص المتقدم بالطلب والمطلوبة لاستكمال الطلب ثم رفع كافة الأوراق والمستندات اللازمة.

بعد ذلك يتم الموافقة على طلب التمويل الشخصي من شركة إمكان للتمويل لقطاع الأفراد بالمملكة.

يستطيع الشخص المتقدم بالطلب بعد ذلك بتحديد مبلغ التمويل الشخصي الذي يحتاج إليه وتحديد فترة السداد التي تناسبة.

يجب أن يقوم العميل أيضاً بتحديد طريقة السداد.

تأتى اخر خطوة في التوقيع على عقد التمويل الشخصي من شركة إمكان للتمويل لقطاع الأفراد بصورة إلكترونية.

ما هى المزايا التي توفرها شركة إمكان للتمويل للعملاء من خلال هذا التمويل الشخصي ؟

قامت شركة إمكان للتمويل بتصميم منتج التمويل بصيغة إسلامية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة.

التمويل الشخصي متاح لدى شركة إمكان للتمويل بدون ضامن أو كفيل.

موظفي جميع القطاعات داخل المملكة العربية السعودية يمكنهم الاستفادة من هذا المنتج المتاح لدي الشركة.

لا يحتاج الشخص المتقدم بالطلب إلي تحويل راتبه الشهري للاستفادة من القرض الشخصي من شركة إمكان للتمويل في المملكة.

لا يشترط أن يكون الشخص المتقدم بالطلب يعمل لدى جهة معتمدة لدى شركة إمكان للتمويل للاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل ولا تحويل الراتب المتاح لدي الشركة.

توفر شركة إمكان للتمويل من خلال هذا المنتج مبالغ مالية يمكن أن تبدأ قيمتها من 2000 ريال سعودي وتصل حتي 50 ألف ريال سعودي.

يمكن أن يقوم الشخص المتقدم بالطلب بتقسيط مبلغ التمويل الشخصي علي فترة سداد تبدأ من 12 شهر وتصل حتي 24 شهر.

تعرف على أهم الشروط اللازم توفرها عند طلب التمويل الشخصي بدون كفيل ولا تحويل الراتب من شركة إمكان