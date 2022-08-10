نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة تبوك تعلن نتائج القبول للعام الجامعي 1444هـ.. تعرف على خطوات تثبيت القبول وتعديل رغبة القبول بالجامعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة تبوك نتائج القبول لدرجتي البكالوريوس والدبلوم والمتوسط للعام الجامعي 1444هـ، كما قد أعلنت عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي عن نسب القبول في جميع التخصصات للطلاب والطالبات للعام الجامعي 1444 هـ.

كما أعلنت مواعيد إجراءات تأكيد القبول بالجامعة لدرجتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط، على أن تستمر فترة تثبيت القبول للعام الجامعي 1444هـ، حتى يوم 17 محرم، الموافق 15 أغسطس الجاري، على أن يتم ذلك وفقا لضوابط محددة، بحيث أن يكون المتقدم مرشحا، وان يتم التقديم في المواعيد المحددة.

خطوات تثبيت القبول بجامعة تبوك

الدخول على بوابة القبول الإليكترونية بموقع جامعة تبوك.

تحديد اختبار أيقونة القبول.

ثم الضغط على أيقونة تثبيت القبول للطلبة المرشحين، من خلال تسجيل البيانات من اسم المستخدم ورقم الهوية الوطنية وكلمة المرور، وتحديد التخصص المرشح عليه، ثم سيتم إصدار الرقم الجامعي.

مع العلم لا يتم إرسال أي مستندات تتعلق بالقبول ورقبا أو إليكترونيا.

ويتم الدخول على البوابة من خلال اسم المستخدم والرقم الجامعي وكلمة المرور، مع ضرورة تفعيل البريد الجامعي.

إجراءات تعديل رغبات القبول الجامعي للعام 1444 هـ بجامعة تبوك

فقد أعلنت عمادة القبول بالجامعة عن مواعيد إجراءات تعديل الرغبات للقبول الجامعي، على أن تشمل الضوابط أن يكون الطالب مقبولا وأن يكون له رقم جامعي، ويتم تعديل رغبة القبول حسب نسبة القبول الموزونة والمتكافئة المعلنة، وعلى أن يتوافر مقاعد شاغرة في التخصص الجديد، ويكون التعديل لرغبة واحدة فقط، كما أنه لا يمكن تقديم أكثر من طلب، ويشترط للراغبين في تغير الرغبات التقيد بمواعيد فترة التعديل لرغبة القبول، حيث إن تقديم الطلب لا يعنى قبوله، ولتعديل رغبة القبول كالتالي:-

خطوات تعديل رغبة القبول للعام الجامعي 1444هـ

الدخول على البوابة الإليكترونية للجامعة، من خلال اسم المستخدم الذي سبق التسجيل به، والرقم الجامعي، وكلمة المرور.

ثم الضغط على أيقونة إدخال البيانات، ثم تحديد تغير القبول، ثم تغير القبول.

كما يمكن حذف الطلب من خلال تحديد أيقونة إظهار طلبات تغيير القبول، ثم الضغط على أيقونة الحذف، ومتابعة الطلب من خلال أيقونة ” إظهار طلبات تغيير القبول”.

وسيتم الإعلان النتائج يوم السبت الموافق 22 محرم، الموافق 20 أغسطس الجاري.