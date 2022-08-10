نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل الفوري في جامعة الملك خالد في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن خدمة القبول الفوري أحد أبرز الخدمات الإلكترونية التي تم تقديمها من جانب عمادة القبول داخل جامعة الملك خالد، وذلك بهدف تمكين الطلاب الذي تم رفضهم في المرحلة الأولى، لكن يتم قبولهم في حال وجود مقاعد فارغة بعد اعتذار عدد من الطلاب منها بعد قبولهم، وبناء على ذلك سنقوم بعرض طريقة التسجيل الفوري في جامعة الملك خالد داخل هذا المقال بشكل مفصل.

التسجيل الفوري في جامعة الملك خالد

تتم عملية التسجيل والتقديم الفوري في جامعة الملك خالد للطلاب الذين لم يحالفهم التوفيق في التقديم خلال المرحلة الأولى، فتلك العملية تتم عن طريق تلك الخطوات الآتية:

يقوم الطالب المتقدم بالتوجه مباشرة إلى الصفحة الرسمية لجامعة الملك خالد عبر الانترنت، وذلك عن طريق جامعة الملك خالد.

وبعدها يقوم الذهاب على أيقونة القبول، وذلك بعد أن يدخل مباشرة بالصفحة الرئيسية للجامعة.

ومن بعد ذلك يقوم باختيار طلب قبول درجة البكالوريوس للطلاب السعوديين.

ثم يقوم باختيار جنس الطالب المقدم للتسجيل الفوري في الجامعة.

وبعدها يقوم بالذهاب على أيقونة طلب حديث، ومنها يقوم بإدخال رقم هوية الطالب.

ومن هنا تأتي خطوة إدخال البيانات الخاصة بالطالب، والتي تتمثل في تسجيل رقم هاتفه بالتحديد، حتى يتم التواصل معه بكل سهولة.

وبعد ذلك يقوم الطالب بتحديد التخصصات الذي يرغب في الدراسة بها، وذلك على حسب أولوية كل تخصص.

ومن بعدها يقوم بالذهاب على أيقونة حفظ وتقديم، وبذلك تتم عملية التسجيل بالشكل الصحيح.

شروط قبول الطلاب في خدمة التسجيل الفوري للجامعة

إليكم أبرز الشروط التي يجب أن تتوافر في كل طالب متقدم كي يتم قبول تسجيل فوريًا داخل جامعة الملك خالد، وإليكم أبرز تلك الشروط بالصورة الآتية:

يجب أن يكون الطالب المتقدم من الطلاب الذي لم يتم دخولهم إلى مرحلة الترشيح الأولى.

ومن الضروري أن يكون لدى الطالب المتقدم طلب خاص بقبوله على مدخل نظام طلبات القبول بالجامعة.

كما يجب أن يكون هناك أماكن فارغة في التخصصات الذي يرغب الدخول لها الطالب المتقدم.

إلى هنا نكون قد انتهينا من عرض كافة التفاصيل التي تدور حول طريقة التسجيل في جامعة الملك خالد، حيث لاحظنا أن هناك ارتباط وثيق ما بين وجود أماكن فارغة في كل تخصص وقبول الطلاب المتقدمين في خدمة التسجيل الفوري، وهذا ما قمنا بإيضاحه داخل هذا المقال.