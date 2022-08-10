نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدا الخميس إعلان نتائج النقل الداخلي 1444 للمعلمين والمعلمات في الإدارات التعليمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة التعليم في المملكة عن موعد إعلان نتائج النقل الداخلي في كافة الإدارات التعليمية بالمملكة، وذلك وفق الجدول الزمني المحدد سلفا من قبل الوزارة لإجراءات وخطوات النقل الداخلي، وبداية من الساعة التاسعة من صباح الغد الخميس 13 من محرم 1444الموافق 11 من أغسطس 2022، وحددت وزارة التعليم طريقة الاستعلام عن نتيجة حركة النقل الداخلي 1444 عبر رابط نظام نور، وذلك وفق الخطوات التي حددتها الوزارة، كذلك يجب على المعلمين والمعلمات تنفيذ إجراءات النقل الداخلي قبل نهاية الأسبوع القادم استعدادا للعام الدراسي الجديد.

نتائج النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات

ووفقا لما أعلنته وزارة التعليم السعودية فإنه سوف تكون نتائج حركة النقل الداخلي متاحة للمعلمين والمعلمات عبر رابط نظام نور noor.moe.gov.sa، حيث سيتم تفعيل رابط نتيجة حركة النقل الداخلي فور الإعلان الرسمي عن النتائج، ويمكن الاستعلام عن النتائج عبر الخطوات التالية:

الدخول على رابط موقع نظام نور noor.moe.gov.sa.

تسجيل الدخول بحساب المعلم الخاص به عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

كتابة رمز التحقق.

الضغط على تسجيل الدخول.

اختيار أيقونة نتيجة النقل الداخلي.

اعتراض على النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات

وبما أن الهدف الأساسي لحركة النقل هو لم شمل الأسرة، فإن الوزارة قد أتاحت للمعلمين والمعلمات تقديم الاعتراض على نتائج حركة النقل، وذلك في الفرتة الزمنية التي حددتها الوزارة لذلك حسب الخطة الزمنية لحركة النقل، ويمكن تقديم الاعتراض على النقل في الفترة من الخميس 1444/1/13 الموافق 2022/8/11 وحتى يوم السبت 1444/1/15 الموافق 2022/8/13، وذلك عبر الخطوات التالية:

الدخول على رابط موقع نور.

بعد تسجيل الدخول.

اختيار أيقونة الاعتراض على حركة النقل.

تدوين البيانات في طلب الاعتراض.

بعد الانتهاء يتم الضغط على تقديم الطلب.

موعد إعلان نتيجة النقل النهائية 1444

ووفقا للخطة الزمنية لحركة النقل فإنه تم فتح باب التقديم على حركة النقل بداية من يوم 1443/12/25 وحتى يوم 1444/1/2، وقام العديد من المعلمين والمعلمات الراغبين في الانتقال إلى مدارس أقرب من محل إقامتهم داخل الإدارة التعليمية بتقديم طلبات النقل، وبحسب الخطة فإنه سيتم إعلان النتيجة يوم الخميس 1444/1/13، على أن تكون المدة من الخميس للسبت 1444/1/15 هي مدة الاعتراض،على أن يتم إعلان النتائج النهائية لحركة النقل يوم الأحد 1444/1/16 الموافق 2022/8/14.