تعليق غاضب من الخارجية الروسية بعد قرار الاتحاد الأوروبى ضد حالات إنسانية

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة الأنباء الروسية "تاس" عن بيان لها قولها: "الوضع فظيع بكل بساطة، عندما أصيب أشخاص فى الخارج، على أراضى دول الاتحاد الأوروبى، وتلقوا رعاية طبية هناك ... والآن هم ببساطة محرومون من فرصة الحفاظ على أى اتصالات إنسانية".
وأضافت زاخاروفا إن دول الاتحاد الأوروبى قيّدت مرارًا دخول الروس الذين حصلوا على تأشيرات دخول.
وتعليقًا على دعوات بعض المسؤولين الأوروبيين لوقف إصدار التأشيرات للروس، قالت زاخاروفا إن دول الاتحاد الأوروبى، نظرًا لالتزاماتها الخاصة، ليس لها الحق فى تقييد إصدار التأشيرات لأى مجموعة من الأشخاص على أساس جنسيتهم.
من ناحية أخرى، قالت وكيلة وزارة السياحة الروسية زارينا دوجوزوفا إن صناعة السياحة فى شبه جزيرة القرم تعمل كالمعتاد والوضع فى المنتجعات هادئ.
ونقلت وكالة الأنباء الروسية "تاس": "وفقًا للحكومة الإقليمية، لم يصب السائحون بأذى فى الحادث الذى وقع فى شبه جزيرة القرم حيث وقع الحادث خارج منطقة المنتجع".
وأضافت: "نحن على اتصال دائم بزملائنا. الوضع فى منتجعات القرم الآن هادئ، والبنية التحتية مستمرة فى العمل كالمعتاد".
وفى وقت سابق، قال رئيس شبه جزيرة القرم سيرجى أكسيونوف إن شخصًا قتل نتيجة حالة الطوارئ عندما انفجرت بعض ذخيرة الطيران فى مطار ساكى بالقرب من نوفوفيودوروفكا فى شبه جزيرة القرم يوم الثلاثاء.
وأفادت وزارة الصحة الإقليمية عن وقوع تسعة إصابات ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة سبب الانفجارات.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية أنه لم يكن هناك "تأثير نيران" على موقع تخزين الذخيرة.
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