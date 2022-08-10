العالم اليوم - فريق فرنسي يتوصل إلى اتفاق مبدئي للتعاقد مع سانشيز

انتم الان تتابعون خبر فريق فرنسي يتوصل إلى اتفاق مبدئي للتعاقد مع سانشيز من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 10 أغسطس 2022 03:21 صباحاً - قال أولمبيك مرسيليا المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، إنه توصل لاتفاق مبدئي من أجل التعاقد مع المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز.

وانفصل المهاجم البالغ من العمر 33 عاما عن فريق إنتر ميلان الإيطالي، بالتراضي، يوم الاثنين، بحسب وكالة "رويترز".

وسبق للهداف التاريخي وأكثر اللاعبين مشاركة في المباريات مع منتخب تشيلي اللعب أيضا لأندية برشلونة وأرسنال ومانشستر يونايتد.

وخاض 109 مباريات وسجل 20 هدفا في كافة المسابقات مع إنتر بعد انضمامه للنادي الإيطالي قادما من يونايتد في 2019، لكنه نادرا ماظهر في التشكيلة الأساسية للفريق، الموسم الماضي.

واحتل مرسيليا المركز الثاني في الدوري الموسم الماضي، وتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.