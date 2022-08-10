عاجل.. برلمان فنلندا يتعرض لهجوم سيبرانى

ووفقًا لوكالة "فرنس برس"، أصدر برلمان فنلندا بيانًا قال فيه: "هناك هجوم جار على موقع البرلمان الإلكترونى عن طريق الحرمان من الخدمة".
وأفاد البيان بأن الهجوم الإفلكترونى الذى تسبب فى استحالة الوصول إلى الموقع، بدأ فى حوالى الساعة 14:30، مضيفًا: "البرلمان يتخذ خطوات للحد من الهجوم".
وذكرت "فراس برس" أن السلطات لم تصدر أى معلومات رسمية بشأن الجهة المسؤولة عن الهجوم.
يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولة التى تتعرض فيها مواقع فنلدندية رسمية للهجوم، حيث هوجمت إلكترونيا فيمهاية يوليو الماضى، وكالة الأنباء الفنلندية، ما أسفر عن الإضرار بنشر مقالاتها وصورها لأيام عدة.
وجاء ذلك بعد تعرض مواقع وزارة الدفاع والحكومة فى فنلندا لهجوم إلكترونى فى أبريل الماضى ولكن تم حل المشاكل بسرعة.
وادعى جهاز الأمن والاستخبارات الفنلندى، أن روسيا ترغب فى عرقلة أو تعطيل انضمام فنلندا إلى "الناتو"، مشددًا على ضرورة توقع هجمات عديدة من هذا النوع.
يشار إلى أن الرئيس الأمريكى جو بايدن، وقع، الثلاثاء، على بروتوكولات انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسى "الناتو".
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