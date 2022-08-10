طرق التسجيل فى حساب المواطن 1444 الدفعة 57 برقم الهوية على موقع https://ca.gov.sa/

طرق التسجيل فى حساب المواطن 1444 الدفعة 57 برقم الهوية على الموقع الرسمى لحساب المواطن حيث يبدأ كل المستحقيين من برنامج حساب المواطن لعام 1444 الدفعه 57 للصرف بشكل رسمى اليوم والتابع لوزارة الموارد والتنمية البشرية لكل المستحقيين فى المملكة العربية السعودية وتهتم وزارة الموارد والتنمية البشرية بتقديم كافة السبل لمساعدة كل الفئات تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين والذى يهتم دائما بحال المواطن فى المملكة العربية السعودية وننشر لكم الان طرق الحصول على برنامج المواطن الدفعة ال 57 فى المملكة العربية السعودية عبر الموقع الرسمى لحساب المواطن لكل الفئات المستحقة والمستفيدين منها .

طرق الحصول على برنامج حساب المواطن فى السعودية

ننشر لكم كل جديد فيما يخص طرق الحصول على برنامج حساب المواطن فى المملكة العربية السعودية عبر الموقع الرسمى لحساب المواطن من اجل صرف الدفعة ال 57 لشهر اغسطس الجارى فى المملكة العربية السعودية حيث يهتم كل فئات الشعب بالحصول على برنامج حساب المواطن وكذلك مراجعة الشروط الحصول على برنامج حساب المواطن وعن كيفية التسجيل فيه وهذا ما سوف نشرحه لكم الان

فى البداية على المواطن الدخول الى الموقع الرسمى لبرنامج حساب المواطن

يتم النقر على تسجيل جديد ثم يقوم المواطن بادخال رقم الهوية وبعد ذلك تاريخ الميلاد ثم رقم الجوال الخاص به

بعد ان يتم كتابة هذه البيانات سيقوم الموقع بارسال رسالة على الرقم المسجل برقم سرى مؤقت

ثم بعد ذلك يقوم المواطن بتغيير كلمة المرور المؤقتة الى كلمة مرور خاصة به

بعد ذلك يقوم برفع المستندات المطلوبة للتسجيل فى البرنامج

فى النهاية يقوم بارسال طلبه بعد التأكد من مراجعة البيانات

شروط التسجيل فى برنامج حساب المواطن فى المملكة العربية السعودية

والان ننشر لكم طرق التسجيل فى برنامج حساب المواطن الدفعة 57 فى المملكة العربية السعودية عبر الموقع الرسمى لحساب المواطن والطريقة هى :-