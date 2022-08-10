نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم إيداع الدفعة 57 من حساب المواطن تعرف على معنى حالة الدفعة تحت الإجراء للصرف في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن الضمان الاجتماعي عن صرف الدفعة 57 من حساب المواطن عن شهر أغسطس اليوم الأربعاء 10 أغسطس، وذلك بعد إعادة فتح باب التسجيل للمستفيدين الجدد، وسوف تنزل دفعة أغسطس لجميع المسجلين الجدد الذن استوفوا بياناتهم قبل يوم 16 يوليو وتم التحقق من أهليتهم.

هل تم إيداع حساب المواطن اليوم

وفقًا لحساب المواطن فإن الدفعة 57 لشهر أغسطس، سوف يتم إيداعها اليوم بدءًا من الساعة 12 صباحًا، وسوف يتم الإيداع لجميع المسجلين القدامى والجدد في حساب اللآيبان المسجل بالبرنامج، والتي ظهرت حالة الأهلية لديهم ” مؤهل” تباعًا حتى نهاية يوم الأربعاء.

الاستعلام عن أهلية حساب المواطن

وفي حالة كنت مؤهل ستظهر لك تاريخ دراسة الأهلية وبيانات التابعين أما إذا كنت غير مؤهل ستظهر لك رسالة ” غير مؤهل “، ويمكنك تقديم اعتراض على الحالة في خلال 90 يوم من ظهور الأهلية.

معنى الدفعة تحت الإجراء للصرف

إذا دخلت على حساب المواطن وظهرت لك رسالة ” الدفعة تحت الإجراء ” فهذا يعني أن دفعتك قيد الاجراء وسوف تظهر في حساب الآيبان الخاص بك في خلال عدة ساعات أو حتى نهاية يوم الأربعاء، ولا داعي لاتخاذ أي إجراء.

حالات دفعة حساب المواطن

مدفوعة : إذا تم إيداع الدفعة بحسابك البنكي سوف تظهر لك رسالة ” مدفوعة ” فهذا يعني أن إيداع الدفعة في حسابك البنكي قد تم .

إذا تم إيداع الدفعة بحسابك البنكي سوف تظهر لك رسالة ” مدفوعة ” فهذا يعني أن إيداع الدفعة في حسابك البنكي قد تم . في الانتظار: هذه الرسالة تعني أن رقم الأيبان الذي قمت بإدخاله في البرنامج يتاج لمراجعة حتى يتم نزول الدفعة به.

هذه الرسالة تعني أن رقم الأيبان الذي قمت بإدخاله في البرنامج يتاج لمراجعة حتى يتم نزول الدفعة به. مرفوضة : إذا ظهرت رسالة ” مرفوضة” فيجب أن تقوم تقوم بتنشيط حسابك البنكي حتى تتمكن من تلقي الدفعة.

تحت الإجراء للصرف : هذه الحالة معناها أن الدفعة سوف تنزل قريبًا في الحساب.

تقديم اعتراض حساب المواطن

في حالة كنت غير مؤهل للحصول على الدفعة في شهر 57 أغسطس، يمكنك تقديم اعتراض من خلال حسابك، باتباع الخطوات التالية: