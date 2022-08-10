الكرملين يحذر من أى محاولات لعزل روسيا

جدة - نرمين السيد - ووصف "بيسكوف" - فى تصريح صحفى أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية - تصريحات الرئيس الأوكرانى "فولوديمير زيلينسكى" بـ"اللاعقلانية"، وأكد أنها تعبر عن تفكيره هو فقط، محذرًا من أن أى محاولات لعزل الروس أو لعزل روسيا هى عملية لا آفاق لها، ولا يمكن التعامل معها إلا بشكل سلبى.

وأشار المتحدث إلى أن الدول الأوروبية التى تدعم كييف ستبدأ عاجلاً أم آجلاً فى التساؤل "هل يقوم زيلينسكى بكل شيء بشكل صحيح؟ ولماذا تدفع شعوبنا ثمن نزواته؟ لذا، يجب أن يعى الجانب الأوكرانى ذلك"،موضحًا أن الرئيس الأوكرانى يتعين عليه أن يدرك أن الدول الأوروبية التى تحاول معاقبة روسيا الآن، كما تقول، تدفع بالفعل فاتورة ذلك، إلى جانب مواطنيها.

جاءت تصريحات بيسكوف تعليقا على مقابلة الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى مع إحدى الصحف الأمريكية والتى طالب فيها الدول الغربية بحظر دخول المواطنين الروس إلى أراضيها.

كان الرئيس الروسى قد أعلن، فى 24 فبراير الماضى، شن عملية عسكرية ضد أهداف فى أوكرانيا بهدف حماية سكان منطقة دونباس، الأمر الذى دفع العديد من دول الغرب والولايات المتحدة لفرض عقوبات اقتصادية ضخمة ضد روسيا.