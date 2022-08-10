العالم اليوم - بعد تفتيش بيته في فلوريدا.. ترامب يوجه طلبا إلى أنصاره

انتم الان تتابعون خبر بعد تفتيش بيته في فلوريدا.. ترامب يوجه طلبا إلى أنصاره من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 10 أغسطس 2022 12:21 صباحاً - طلب الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، من أنصاره أن يتبرعوا لصالحه، حتى يتصدى لما اعتبرها حملة مدبرة تضايقه، في إشارة إلى قيام عناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي بتفتيش بيته الفاخر في ولاية فلوريدا.

ويأتي طلب التبرع فيما كان ترامب قد قال، مساء الاثنين، إن مكتب الـ"إف بي آي" داهم محل إقامته في مارالاغو، ثم وصف العملية بـ"مطاردة الساحرات".

واعتاد ترامب أن يطلب التبرع لفائدة مشروعه السياسية، فقبل أيام، طلب من مؤيديه أن يمدوه بالمال، حتى يلاحق قناة "سي إن إن" أمام القضاء، بسبب ما اعتبره ترويجا لــ"أخبار كاذبة".

وأثارت خطوة المداهمة حفيظة ترامب، إذ وصف العملية بـ"سوء تصرف من قبل الادعاء العام، وأن نظام العدالة يستخدم كسلاح ضده"، لافتا إلى أنه عمل وتعاون مع وكالات الحكومة المعنية.

وحامت الشكوك حول ترامب بسبب احتمال أن يكون قد نقل أجزاء من سجل البيت الأبيض إلى مقر إقامته، رغم كونها محاطة بالسرية، في حين أنه أصبح رئيسا سابقا ولم يعد له الحق في حيازتها.

وينظر ترامب إلى عملية التفتيش التي جرت في فلوريدا بمثابة مؤامرة مدبرة من خصومه الديمقراطية، لا سيما أنه يلمح لاحتمال ترشحه في انتخابات الرئاسة المقبلة سنة 2024.

وعقب خسارته في الانتخابات، أطلق ترامب مبادرة سياسية تحمل اسم "Save America"، ويصل رصيدها اليوم في البنك إلى مئة مليون دولار.

تعليق البيت الأبيض

علّق البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، على واقعة تفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالي منزل دونالد ترامب في فلوريدا، بالقول إن الرئيس الأميركي جو بايدن يؤمن بسيادة القانون واستقلالية وزارة العدل.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، للصحفيين، إن بايدن لم يكن على علم مسبق باقتحام منزل ترامب، مشيرا إلى أنه علم بالقضية من خلال وسائل الإعلام.

وأوضحت: "وزارة العدل تجري تحقيقات بشأن ترامب بشكل مستقل، وبالتالي لا يمكن التعليق على أي تحقيق مستمر".وتابعت: "الرئيس بايدن يؤمن بسيادة القانون واستقلالية وزارة العدل".