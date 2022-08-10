نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر لأول مرة في الاردن : شاب يشتكي فتاة بدعوى الابتزاز على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 10 أغسطس 2022 12:00 صباحاً - دوت الخليج :- يتداول الاردنيون هذه المرة قصة شاب اردني تعرض للابتزاز من قبل فتاة .

القصة باختصار وفق ما هو متداول ان الشاب قدم شكوى لدى الجرائم الالكترونية بحق فتاة مارست عليه الاحتيال والابتزاز الالكتروني بعد علاقة على الفيسبوك وبيعه وهم الزواج مشترطة عليه ان يدفع مهرا بقيمة 5000 دينارا لاتمامه .

وطلبت الفتاة المبتزة تحويل المبلغ عبر حواله ماليه وبعد ان حصلت على المال واستلامه كانت المفاجأة بحظرة واختفاء الحساب .

يذكر ان هذا خبر متداول ولم بتم تأكيده من مصدر رسمي حتى الان .