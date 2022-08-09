نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر epedu.gov.iq رابط نتائج اعتراضات الصف الثالث متوسط 2022 بالاسم والرقم الامتحاني عبر موقع وزارة التربية العراقية الرسمي لكل المحافظات في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج اعتراضات الصف الثالث متوسط 2022، الالاف من الطلاب على مستوى المحافظات العراقية يبحثون عن رابط نتائج اعتراضات الصف الثالث متوسط 2022 الذي يمكنهم من خلال استخراج نتائجهم بالدرجات بكل سهولة قبل انطلاق امتحانات الدور الثاني، وخلال الساعات الماضية تم الإعلان عن نتائج اعتراضات الصف الثالث متوسط 2022 بالاسم والرقم الامتحاني في محافظة كركوك بشكل رسمي بعدما تم اعتمادها من قبل السيد الوزير، وعليه فقد تم اتاحتها على شبكة الانترنت عبر المواقع المخصصة لذلك، واليوم سنقدم لكم طريقة استخراج نتائج اعتراضات الثالث متوسط 2022 عبر موقع وزارة التربية العراقية، فتابعونا.

رابط نتائج اعتراضات الصف الثالث متوسط 2022

ومن خلال تلك الفقرة سنضع بين أيديكم رابط نتائج اعتراضات الصف الثالث متوسط 2022 الذي أتاحته وزارة التربية العراقية الكترونيا أمام الطلاب، حتى يتمكن كل طالب من الحصول على نتيجته سريعا فور الاعلان عنها، ومن المقررأن تعلن نتائج اعتراضات الثالث متوسط 2022 في باقية المحافظات “النجف، دهوك، الآنبار، بغداد، بابل، القادسية،…” خلال الأيام القادمة وقبل حلول يوم 25 أغسطس الذي ستنطلق فيه امتحانات الدور الثاني، حيث لم تعلن النتيجة حتى الآن سوى في كركوك فقط، وتستمر أعمال مراجعة الاعتراضات على قدما وساق في كافة الكنترولات، واليكم خطوات الاستعلام عن نتائج اعتراضات الصف الثالث متوسط 2022 بالرقم الامتحاني والاسم، فقط اتبع ما يلي:

قم بزيارة موقع وزارة التربية العراقية.

قم بالضغط على قسم نتائج الطلاب.

انقر على نتائج اعتراضات الثالث المتوسط 2022.

قم بادخال اسمك الرباعي ورقمك الامتحاني بشكل كامل.

اضغط على كلمة “النتيجة”.

ستظهر لك النتيجة فورا.

نتائج اعتراضات الصف الثالث متوسط 2022 بالاسم

وعلى أحر من الجمر ينتظر الطلاب الاعلان عن نتائج اعتراضات الصف الثالث متوسط 2022 بالاسم في المحافظات العراقية، وسط توقعات بأن تعلن النتائج بشكل تدريجي في جميع المحافظات المتبقية وليس في نفس اليوم، ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الدور الثاني للثالث المتوسط من يوم 25 أغسطس الجاري بمادتي اللغة العربية والتربية الدينية، لتنتهي في الأول من شهر سبتمبر القادم بمادة اللغة الفرنسية، ويمكنك ترك بياناتك في التعليقات لنجلب لك النتيجة فور ظهورها.

تستعد وزارة التربية والتعليم العراقية للكشف عن نتائج اعتراضات الصف الثالث متوسط 2022 بالرقم الامتحاني خلال الأيام القادمة، حيث يتم فحص جميع طلبات الاعتراضات المقدمة من قبل الطلاب، وبعد ذلك سيتم رفع نتائج الاعتراضات عبر موقع الوزارة الرسمي، وكذلك عبر موقع نتائجنا وناجح والنجاح، ويمكنك ترك بياناتك بالتعليقات لنجلب لك درجاتك فور اعتمادها.

الالاف من الطلاب مازالوا في انتظار الكشف عن نتائج اعتراضات الصف الثالث متوسط 2022 الدور الاول في كافة المحافظات، حيث تقدم الالاف من الطلاب بتظلم على عدد من المواد بعدما فتحت الوزارة باب تقديم التظلمات الكترونيا مقابل دفع 3000 دينار للمادة الواحدة، وينتظر حاليا الانتها من فحص التظلمات ليتم الاعلان عن النتيجة الكترونيا.