نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام حساب المواطن رقم الهوية الدفعة 57 لشهر أغسطس 1444 بعد إيداع الدعم في حسابات المستفيدين في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام حساب المواطن رقم الهوية سيبدأ غدًا الأربعاء تزامنًا مع إيداع الدفعة 57 لشهر أغسطس 1444، وذلك عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج، حيث أعلن حساب مواطن عبر تغريدة نشرها على حسابه بموقع تويتر أن رواتب المستفيدين سيتم إيداعها في اليوم العاشر من شهر اغسطس الجاري كما هو معروف والذي يوافق الاربعاء كما ذكرنا آنفًا، ومن ثم وجهت بضرورة تحديث البيانات في حساب المواطن عبر أبشر أو النفاذ الموحد؛ حتى لا يتوقف الدعم عن المستفيد إذا تبين أن هناك تباين في البيانات الموجودة على النظام والواقعية.

برنامج حساب المواطن

انطلق البرنامج الخدمي الاجتماعي حساب مواطن في نهاية ديسمبر من عام 2017م وعملت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تطويره بعد أن تولت مهمة الإشراف عليه، ويهدف إلى مساندة الفئات المتوسطة ومن هم دون دخل بتقديم الدعم المادي لهم، وقد توقف التسجيل في حساب المواطن للفرد في دورة مارس 2020 ولكن مع إرتفاع الأسعار الشديد في المملكة العربية السعودية بسبب التأثيرات الاقتصادية العالمية أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود قرارات ملكية بفتح التقديم مجددًا، بالإضافة إلى مد برامج الحماية الاجتماعية بما يقرب من 20 مليار ريال سعودي وعلى رأسهم حساب المواطن.

صرف حساب المواطن لشهر اغسطس

أودع البرنامج منذ قليل الدعم المخصص لدفعة 57 لشهر محرم في الحسابات البنكية النشطة للمستفيدين المكتملة طلباتهم على أن يستمر حتى غدًا الأربعاء العاشر من الشهر ذاته، بالإضافة إلى إضافة تعويضات للدفعات السابقة، وكان هذا جوابًا على سؤال كم باقي على نزول حساب المواطن.

استعلام حساب المواطن رقم الهوية

بإمكان المستفيدون معرفة طريقة استعلام عن حالة الأهلية في برنامج حساب المواطن من خلال الخطوات التالية:

التوجه إلى البوابة الالكترونية الخاصة بالبرنامج. ثم النقر على الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية. ادخل رقم هويتك الوطنية. اكتب الرمز المرئي في الخانة. ثم اضغط على أيقونة «أيقونة الاستمرار».

ستظهر على الشاشة جميع بياناتك والمعلومات الخاصة بأهليتك للدعم إن كنت من بين المستحقين.

تسجيل دخول حساب المواطن برقم الهوية 1444

يتساءل الكثيرون عن ‏طريقة التسجيل في حساب المواطن للعزاب والآرملة وخلافه، ولذلك سنعرض هذه الآلية في خطوات مُرتبة:

الولوج إلى المنصة الرسمية عبر الرابط المدرج بالأعلى.

ثم إنشاء حسابًا جديدًا في حال عدم إمتلاك واحدًا على البوابة.

ادخال رقم الهاتف – الاسم – رقم الهويه الوطنيه.

ثم الدخول إلى واجهة الموقع من خلال كلمة المرور المؤقتة التي أرسلها النظام.

بعد تغيير الباسورد المؤقت يجب البدء في استكمال بيانات الطلب.

من بعدها لابد من رفع وثائق المستفيد والأوراق اللازمة.

النقر على الانتهاء بعد الإقرار بصحة المعلومات التي تم إدخالها.