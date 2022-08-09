جائزة المحتوى المحلي.. تقدم الآن للتسجيل lcgpa

جائزة المحتوى المحلي، حيث أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن بداية انطلاق التسجيل على جائزة المحتوى المحلي في أول نسخة لها، حيث تهدف الهيئة من توفير هذا البرنامج إلي رفع الوعي عن طريق المحتوى المحلي واتباع آلياته وتحسين المعاملات التنافسية بين جميع الفئات المستهدفة بكل من القطاعين العام والخاص وبين كافة أفراد المجتمع، بما يساعد بشكل أساسي في تنمية المحتوى المحلي، وسوف يتم الإعلان عن الفائزون بالجائزة من خلال حفل مخصص في وقت سيتم الإعلان عن، وسوف يتم التقديم عبر عدة مسارات يتم تحديدها من جانب الهيئة، وسوف يتم التقديم وفق عدد من الشروط الواجب توافرها، وسوف نوفر لكم رابط التقديم في جائزة المحتوى المحلي.

جائزة المحتوى المحلي

يتم التقديم في جائزة المحتوى المحلي وفق عدد من الشروط الواجب توافرها في جميع المتقدمين، التي من أهمها ما يلي:

يتم التقديم عن طريق جميع الجهات الحكومية أو عن طريق منشآت القطاع الخاص وعبر الأفراد في المملكة العربية السعودية.

يجب أن يتم التقديم عن طريق موقع الهيئة الرسمي دون أي منصات أخري خلال الفترة الزمنية المحددة.

يجب على الجهة التي تتقدم علي جائزة المحتوى المحلي أن تقوم بإشعار أمانة الجائزة عن تعديل الشخص المسؤول عن التسجيل للجائزة عن طريق صفحة (تواصل معنا).

أمانة جائزة المحتوى المحلي سوف تحتفظ بحقها في تحقـقها مـن تسجيل جميع الترشيحات وتسجيل الهوية الخاصة بالمتقدمين بشكل صحيح، علي أن تقوم الأمانة باستبعاد أي ترشـيح لا يتناسب مع شروط وأحكام الهيئة.

يجب أن يتم العمل علي رفع كافة الملفات الخاصة بالتقديم في الفترة الزمنية المحدد لها التقديم عبر منصة الهيئة.

رابط التقديم بجائزة المحتوى المحلي

يتم التسجيل في جائزة المحتوى المحلي عن طريق بعض الخطوات الإلكترونية التي تتم بالخطوات الآتية: