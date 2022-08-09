بسهولة.. خطوة مهمة للانتقال إلى الضمان الاجتماعي المطور قبل انتهاء المدة المحددة

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عمر شويل - جدة للانتقال إلى الضمان الاجتماعي المطور قبل انتهاء المدة المحددة، كشف حساب الخدمات المساندة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن معلومات جديدة حول عملية نقل المستفيدين من أنظمة التأمين القديمة إلى أنظمة التأمين المطورة وإلى أنظمة الضمان الاجتماعي المطورة، فما هي خطوات الانتقال إلى الضمان الاجتماعي المطور قبل انتهاء المدة المحددة، فتابعونا.

هل القدامى يستلزم لهم أن ينقلوهم تلقائيًا؟

كشف مكتب خدمة العملاء بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن وجوب تسجيل المستفيدين قبل نهاية فترة محددة، بدلاً من التحول تلقائيًا من ضمان قديم إلى نظام أمني متقدم.

خطوات الاعتراض على رفض الانضمام لنظام الضمان الاجتماعي

حددت وزارة الموارد البشرية الخطوات السبع المعاكسة المدرجة أدناه لحسابات خدمة العملاء على تويتر، ويجب اتباعها لمعارضة رفض طلب الاشتراك في نظام الضمان الاجتماعي المصمم من قبل الفرد، وأوضح الخطوات التي يجب اتخاذها، وهي على النحو التالي:

انقر للوصول إلى المنصة عبر الإنترنت. تحتاج إلى النقر فوق الزر My Support Programs (برامج الدعم). انقر فوق زر الضمان الاجتماعي. انقر فوق رمز الأهلية لتحديد الأهلية. يرجى تقديم اعتراضك مع إرفاق الملفات المطلوبة. بعد الخطوات السابقة، قد قدمت اعتراضًا.

التسجيل في النسخة الجديدة ضرورة وفي وقت سابق

وطالبت وزارة العمل بضرورة تسجيل المستفيدين في نظام الضمان الاجتماعي المطور، وأكدت على ضرورة إعادة التسجيل من خلال منصات الدعم والحماية الاجتماعية، ووثيقة واحدة لجميع الأسر في نفس الإقامة مع المستفيدين الحاليين المحتاجين لكي تملأ.

قالت وزارة العمل إن التسجيلات في نظام الضمان الاجتماعي الجديد ستكون متاحة لمدة تصل إلى ستة أشهر من تاريخ البدء.

أبرز التعديلات على نظام الضمان الاجتماعي

تعمل الوزارات المعنية على توحيد مواعيد الدفع للمستفيدين الجدد والسابقين، تم اقتراح شروط الحصول على هذا الضمان، بما في ذلك أن يكون مواطنًا ومقيمًا دائمًا، وبدأت الوزارة في قبول الطلبات في فبراير من العام الماضي.

لذا فإن هدف المملكة هو ما إذا كان هذا التعديل الجديد لنظام أكثر اكتمالا ودقة من السابق.

أو العدالة للطبقة التي عانت من الوقت والعدل، أو التوقعات من النظام الجديد.

التغيرات المالية العالمية والتوقعات يتم وضع أسئلة وأيام كافية للإجابة عليها.

وتميل العنق إلى التغيير الواقع هو الأمثل والجهود المبذولة قد تبرر الأمل المعلق عليه.

متى يسقط الضمان الاجتماعي

نشرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية العديد من الحالات التي تم فيها تعليق الحماية الاجتماعية للمستفيدين، يمكنك معرفة المزيد عن هذا باتباع السطور التالية:

تنتهي الأهلية للحصول على الإعانات عندما لا يتم تطبيق أي من متطلبات الأهلية للحصول على الإعانات.

سيتم أيضًا إلغاء الدعم إذا لم يقم المستفيد بتحديث البيانات لأكثر من 30 يومًا من تاريخ الإخطار بالحاجة إلى التجديد.

إذا لم يتبع المستفيد الخطط والبرامج التدريبية التي تضعها إدارة الضمان الاجتماعي.

إذا لم يكن المستفيد جاداً في إيجاد عمل في حال رفض المستفيد تعدد فرص العمل.

يحدث هذا أيضًا إذا انتقل المستفيد للعيش في أحد المراكز السكنية التابعة للمملكة العربية السعودية.

احتساب راتب الضمان الإجتماعي المطور

يتم احتساب آلية المعاش الاجتماعي المطورة وفق الآلية التي وضعتها وزارة الموارد البشرية على النحو التالي:

يتم تحديد مبلغ المعاش بجمع الدخل الشهري للأسرة بأكملها.

اقتطع 50٪ من دخلك الشهري وأضف هذا الدخل إلى إجمالي دخلك غير المكتسب (باستثناء برامج الدعم والأشخاص ذوي الإعاقة).

ويقارن إجمالي الدخل التقديري بالحد الأدنى للأجور حسب البدل الشهري المعتمد لعدد الأسر (1100 ريال للعائلين و 550 ريالا لكل أسرة).

صرف المعاش بأثر رجعي للمتأهلين

وفقًا لتقرير خدمة العملاء الرسمي الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، يحق لصاحب الاعتراض المعتمد استلام المبلغ بالكامل، بدءًا من الاعتراض المعتمد المستحق الدفع.

الاستئناف هو أسلوب تقدمه أنظمة الضمان الاجتماعي المتقدمة التي تسمح للأشخاص غير المؤهلين بتقديم شكاوى واكتساب فرص جديدة لفحص وضعهم بمزيد من التفصيل.