نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر امريكا تصنف الأردن من الدول " عالية الخطورة " بتفشي كورونا على موقعنا والان مع التفاصيل

دوت الخليج :- أضافت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC) الإثنين، الاردن الى فئة السفر "عالية الخطورة" لجهة تفشي فيروس كورونا.

وصُنّفت الأردن في المستوى الثالث لجهة التفشي، أي الفئة "عالية الخطورة".

ويشمل المستوى الثالث دول عربية عديدة بينها الإمارات العربية المتحدة، وقطر، والعراق، وغيرها.

بينما يتضمّن المستوى الثاني ذات "الخطورة المعتدلة" ثلاث وجهات سياحية فقط، وهي سلطنة عُمان، والمملكة العربية السعودية، وموريتانيا.

وعندما يأتي الأمر للمستوى الأول "غير الخطر"، فنقع على مصر، وجزر القمر فقط ، وفق سي ان ان .

