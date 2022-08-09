نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الاردن : ارتفاع عدد الشركات المسجلة 24% في 2022 على موقعنا والان مع التفاصيل

دوت الخليج :- أكد مراقب عام الشركات، الدكتور وائل العرموطي، تحسن الوضع العام للأنشطة الاقتصادية المسجلة في دائرة مراقبة الشركات، والذي شهد ارتفاعا في عدد الشركات المسجلة، وفقا لقاعدة بيانات الدائرة.

وأضاف العرموطي، في بيان اليوم الثلاثاء، أنه جرى اختيار فترة مقارنة نتائج عام 2022 بنتائج عام 2019؛كونها تعطي صورة أوضح عن الأعوام (2020، 2021).

وقال إن إحصائيات النصف الأول للعام 2022 شهدت ارتفاع عدد الشركات المسجلة بنسبة 9 بالمئة عن العام 2019، وبنسبة 55 بالمئة عن العام 2020، وبنسبة 24 بالمئة عن العام 2021، كما ارتفعت رؤوس أموال الشركات المسجلة بنسبة 30 بالمئة عن العام 2019، وانخفضت بنسبة 58 بالمئة عن العام 2021، حيث سجلت شركة استثمار البنوك برأس مال 275 مليون دينار، وانخفض عدد الشركات التي جرى فسخها وشطبها بنسبة 53 بالمئة عن العام 2019 و بنسبة 3 بالمئة عن العام 2021.

وتشير الإحصائيات إلى أن أكثر المحافظات تسجيلا للشركات عمان بنسبة 89 بالمئة، وبرؤوس أموال تتجاوز 127 مليون دينار، ثم اربد بنسبة 4 بالمئة، وبرؤوس أموال تتجاوز 5.6 مليون دينار، ثم المفرق بنسبة 3 بالمئة وبرؤوس أموال تتجاوز 4 مليون دينار.

وكذلك تبين أن أكثر أنواع الشركات تسجيلا كان الشركات ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 64 بالمئة، وبرؤوس أموال تتجاوز 98 مليون دينار، ثم شركات التضامن بنسبة 19 بالمئة، وبرؤوس أموال تتجاوز 12 مليون دينار، بينما شركات المساهمة الخاصة بنسبة 1 بالمئة، وبرؤوس أموال تتجاوز 14 مليون دينار.

وأكد العرموطي أن أبرز نتائج نجاح الدائرة في التحول الرقمي، حيث أن مدة تسجيل الشركة لا تتجاوز اليوم لشركات التضامن والتوصية البسيطة ولا تتجاوز اليومين لباقي أنواع الشركات في حال عدم الحاجة إلى موافقة مسبقة لتسجيل الشركة.