متاح هُنا رابط تقديم تظلمات الثانوية العامة 2022 بالخطوات ..” سعر المادة الواحدة 300 جنية مصري”

رابط تقديم تظلمات الثانوية العامة 2022 والتي بدأت بالفعل منذ الأمس الاثنين الموافق 8 أغسطس 2022 ومازال الآن الطلاب في في حالة ذهول من نتائجهم لهذا العام والتي جاءت غير متوقعة للكثير بسبب انخفاض المجاميع بشكل كبير، ولهذا سوف يقدم الطلاب على على التظلمات من اجل رؤية أوراقهم ومراجع الدرجات على المرايا ، وننقل اليهم الطريقة الصحيح لتقديم تظلمات الثانوية العامة 2022 واليات والشروط التي على الطالب اتباعها أثناء عملية تقديم التظلم، وخطوات الاستعلام عن نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2022 .

رابط تقديم تظلمات الثانوية العامة 2022

متاح الآن لجميع طلاب وطالبت الثانوية العامة تقديم التظلمات على موقع الخاص بالوزارة بعد مرور على إعلان النتيجة بيومين، وبدأت يوم 8 أغسطس وسوف تستمر حتى 18 أغسطس 2022 ، ويتم التقديم إلكترونيا عبر رابط تقديم التظلمات الثانوية العامة، والتي يحدد بها الطلاب المواد الراغب في الاطلاع غليها ، ودفع الرسوم الأزمة والتي تقدر حاليا بمبلغ 300 جنية للمادة الواحدة ويتم الدفع عبر صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية إلكترونيا والتي يتخصص له منافذ التحصيل المعتمدة في كل إدارة تعليمية ويمكن الدفع عبر عدة طرق منها عبر خدمة الفورى وعبر الدفع المباشر في منافذ أتابع لوزارة التربية والتعليم.

تظلمات الثانوية العامة 2022

تحدد الوزارة عدة أليات للطلاب عليه الالتزام بها في حالة قبول طلب التظلم ، وهى حضور الطالب بمفرده أو مع ولى أمر في مقر التقدير المركزي ، وممنوع منعا بات احضر مدرس للمادة، الالتزام بالحضور في الموعد المحدد وعدم التخلف عنه لأنه في حالة التخلف عنه لن يمكن للطالب حضور موعد اخر، تقديم صورة لبطاقة الطالب وولى الأمر، سوف يتمكن للطالب الاطلاع على البابل شيت الخاص به ونموذج الإجابة لمقارنة الحل، من ثم يقوم الطالب بمراجعة التظليل الخاص به ويقارنة بنموذج الإجابة، وكتابة الملاحظات والتوقيع بنفس على التظلم ، وفى حالة قبول التظلم اثبت احقيه الطالب في الحصول على الدرجات يتم استرداد المبلغ الذي قام بدفعه في الظلم ، وتم الحصول على نتيجة التظلمات عبر الموقع الذي تم التسجيل منه وعرضنه سابقا إلكترونيا .