هنا رابط www.pmhi.ly التسجيل في نظام القرض السكني 2022 ليبيا برقم الهاتف من مصرف الادخار والاستثمار العقاري 

رابط التسجيل في نظام القرض السكني 2022 ليبيا فقد أعلنت الحكومة الليبية قرار رسمي يتضمن انطلاق التسجيل في نظام القرض السكني، وذلك لجميع الشباب في المدن الليبية المختلفة بناءً على مجموعة من الضوابط والشروط، وذلك في اطار تخصيص مبلغ مالي يصل الى حوالي مليار دينار لكي يتم مساعدة الشباب المستحقين للدعم، ويتم التسجيل من خلال الموقع الالكتروني المفعل الحصول على الدعم من خلال المبادرة، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور رابط وكيفية التسجيل في نظام القرض السكني 2022 في ليبيا لجميع الشباب.

رابط التسجيل في نظام القرض السكني 2022

وبناء على قرار رسمي جاء من جانب الحكومة الليبية، فقد تم فتح باب التسجيل في طلبات منظومة القروض السكني للحصول على سكن مناسب للشباب الذين يعانون من عدم وجود سكن خاص بهم، وذلك سواء من قبل الشباب المقبلين على الزواج أو الأسر التي لا تمتلك مسكن خاص بها، حيث تم تفعيل الرابط الإلكتروني المخصص منظومة القروض السكنية www.pmhi.ly ، حيث يتم التسجيل من خلال إدخال كافة البيانات الأساسية المطلوبة من المستخدم بشكل صحيح، في المواعيد المحددة من قبل الحكومة، حيث يتم دراسة الشروط والضوابط المحددة لتحديد استحقاق المستفيد من الحصول على دعم منظومة القروض السكنية.

كيفية التسجيل في منظومة القروض السكنية في ليبيا

ويمكن لكافة المستحقين من المواطنين في ليبيا تقديم طلب التسجيل للحصول على الدعم السكني من منظومة القروض السكنية، وذلك بعدما يتم التأكد من توافر الشروط المطلوبة للتسجيل، من خلال اتباع الخطوات التالية مباشرة.