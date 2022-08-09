روسيا: رغبة واشنطن فى إجراء عمليات تفتيش بموجب معاهدة ستارت «استفزاز»

جدة - نرمين السيد - وأشار ريابكوف -حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الثلاثاء- إلى أنه فى وقت سابق، وبسبب تصرفات واشنطن، قررت موسكو سحب منشآتها مؤقتا من عمليات التفتيش بموجب معاهدة ستارت.

وقال ريباكوف "ندعو الولايات المتحدة إلى التخلى عن الإجراءات غير المثمرة والتى لا تفيد القضية، ومواصلة التعاون الوثيق من أجل استئناف عمليات التفتيش المنصوص عليها فى المعاهدة على أساس واقعى ومتساو فى أسرع وقت ممكن"، مضيفا "سيكون هذا فى مصلحة الجانبين".

وأكد أن الإخطار الذى تم تلقيه من الجانب الأمريكى حول نيته إجراء تفتيش على أراضينا فى الأيام المقبلة وفى الظروف الحالية، بدت مثل هذه الخطوة بمثابة استفزاز صريح، مشيرًا إلى أنه على خلفية ما يحدث الآن فى علاقاتنا مع الدول الغربية، ظهرت عقبات إضافية أمام استئناف أنشطة التفتيش بموجب المعاهدة.

وكانت روسيا، قد أعلنت الإثنين، بأنها أبلغت واشنطن بقرارها تعليق عمليات التفتيش الميدانية المنصوص عليها فى معاهدة «ستارت» مع الولايات المتحدة، والمعنية بالحد من الأسلحة الاستراتيجية.

فى سياق متصل، صرح الممثل الروسى الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلى نيبينزيا، اليوم الثلاثاء، بأن انسحاب القوات الأمريكية من سوريا سيسهل القضاء السريع على الوجود الإرهابى المتبقى هناك.

وقال "نيبينزيا" خلال اجتماع لمجلس الأمن بشأن التهديدات التى يتعرض لها السلم والأمن الدوليان من الإرهاب، وفقا لما أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية، إنه "من الضرورى القضاء التام على ما تبقى من أوكار الإرهاب الدولى فى سوريا والقضاء على وجود تنظيم داعش والجماعات الاخرى فى سوريا".