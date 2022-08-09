مقتل 15 جنديا جراء انفجارين فى بوركينا فاسو

جدة - نرمين السيد - قالت قيادة الأركان العامة للجيش فى بيان: "إن الانفجارين وقعا باستخدام عبوات ناسفة بدائية على الطريق من بورزنجا إلى جيبو" فى منطقة شمال الوسط، بحسب "فرانس برس".

وأوضح البيان أن "حصيلة الحادثين مقتل 15 جنديا وجرح واحد"، مشيرا إلى أنهما حدثا أثناء مهمة مرافقة.

وأضاف: "واحدة من المركبات فى القافلة، والتى كانت تقل القوات اصطدمت بعبوة ناسفة بالقرب مقاطعة نامسيغويا فى إقليم بام".

وبينما كانت القوات تؤمن المنطقة وتعتنى بالضحايا "انفجرت عبوة ناسفة ثانية عن بعد ما سبب سقوط العديد من الضحايا".

ويتصاعد عنف المتطرفين المرتبطين بتنظيمى "القاعدة" و"داعش" (الإرهابيان المحظوران فى روسيا وعدد كبير من الدول) فى بوركينا فاسو غربى إفريقيا، خاصة منذ الإطاحة برئيسها المنتخب، روش مارك كريستيان كابورى، فى يناير الماضى، ما أدى إلى مقتل آلاف الأشخاص ونزوح نحو مليونى شخص داخليا.