عاجل.. بايدن يوقع على انضمام السويد وفنلندا للناتو

جدة - نرمين السيد - وأشار بيان البيت الأبيض فى وقت سابق إلى أنه "بعد ظهر اليوم، يلقى الرئيس بايدن ملاحظات، ويوقع صكوك التصديق على بروتوكولات انضمام جمهورية فنلندا ومملكة السويد إلى معاهدة شمال الأطلسى".
وكان مجلس الشيوخ الأمريكى صادق على بروتوكولى انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسى "الناتو" فى وقت سابق. كما صادق على الوثائق لانضمام فنلندا والسويد إلى "الناتو" أكثر من 20 دولة من الأعضاء الـ 30 فى الحلف.
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