عاجل.. أول تعليق من البيت الأبيض على مداهمة منزل ترامب

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "العربية"، أوضح البيت الأبيض "وزارة العدل هى المعنية بكل ما يتعلق بمداهمة منزل ترمب".

وأوضح البيت الأبيض "علمنا بمداهمة منزل ترامب من وسائل الإعلام.. وتحقيقات وزارة العدل مستقلة ونحن لا نتدخل بها".

أعلن الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب عن ممداهمة منزله فى ولاية فلوريدا من قبل موظفى مكتب التحقيقات الفيدرالى "إف بى آى".

وذكرت قناة العربية على موقعها الإلكترونى، أن ترامب قال، فى بيان نشره على منصة التواصل الاجتماعى "تروث" التى يمتلكها: "إنها أوقات عصيبة لأمتنا، حيث يخضع منزلى الجميل فى "مار ايه لاغو"، فى بالم بيتش بولاية فلوريدا، حاليا للحصار والمداهمة والاحتلال من قبل مجموعة كبيرة من رجال مكتب التحقيقات الفيدرالى".

ووصف ترامب المداهمة فى بيان مطول بأنها غير ضرورية، لافتا إلى أنه كان يتعاون مع الوكالات الحكومية ذات الصلة، بحسب ما ذكرت صحيفة "ميامى هيرالد".

وأضاف ترامب: "بعد العمل والتعاون مع الوكالات الاتحادية المعنية لم يكن هناك لزوم لهذه المداهمة، ونحن أمام سوء سلوك للادعاء العام، واستخدام النظام القضائى كسلاح وهجوم من اليسار الديمقراطى الذين لا يريدون أن أترشح لانتخابات 2024 .

وكان الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب قد اعتبر أن الرئيس الحالى جو بايدن وإدارته ألحقا ضررا بالولايات المتحدة أكثر مما فعل أسوأ خمسة رؤساء فى تاريخ البلاد.