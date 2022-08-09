نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر سلطة العقبة : سنضع حلولا لمعيقات النقل إلى فلسطين على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 9 أغسطس 2022 10:05 مساءً - دوت الخليج :- بحث رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس نايف بخيت، اليوم الثلاثاء، مع رئيس وأعضاء غرفة صناعة وتجارة الخليل، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بين الطرفين عبر موانئ العقبة وتذليل العقبات التي تواجه الحركة التجارية.

وخلال لقائه الوفد الذي يضم 30 رجل أعمال من مدينة الخليل، بحضور نائب الرئيس مفوض الاقتصاد المهندس حمزة الحاج حسن، ومدير جمرك العقبة عقيد جمارك أحمد العكاليك، ونائب رئيس غرفة تجارة العقبة رامي الرياطي، ورئيس لجنة نقابة التخليص في العقبة محمد جلال، قال بخيت إن الأردن وفلسطين تربطهما علاقات اجتماعية واقتصادية متينة، إضافة إلى علاقات وتنسيق وتعاون مشترك وتبادل المنافع بما ينعكس على مصالحهما العامة.

وعرض بخيت أمام الوفد الضيف، لأهم الفرص والحوافز الاستثمارية التي تقدمها المنطقة الخاصة، مؤكدا ضرورة فتح آفاق جديدة من التعاون الاقتصادي والتجاري، وتجاوز التحديات والعقبات التي تقف حائلا أمام زيادة مبادلاتهما التجارية، عبر ميناء العقبة.

وأضاف أن القضايا والمعيقات كافة التي تواجه حركة النقل من ميناء العقبة إلى الخليل وفلسطين المحتلة سيتم وضع حلول لها بالشراكة مع الحكومة وذلك في إطار تعزيز التعاون والتخفيف على الأشقاء التجار في فلسطين.

بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة وتجارة الخليل عبده إدريس، أهمية الزيارة التي تأتي ضمن إطار تعزيز التبادل التجاري مع الأردن وخاصة فيما يتعلق بتعزيز خط نقل البضائع عن طريق ميناء العقبة والاطلاع على الفرص والحوافز الاستثمارية في منطقة العقبة الخاصة، مبينا أن العقبة هي وجهة استثمارية يتطلع لها الجانب الفلسطيني كنطقة انطلاق للعديد من الاستثمارات المختلفة في القطاعات كافة.

وأضاف أن التبادل التجاري مع الأردن يعد مهما واستراتيجيا وله علاقة بتيسير سبل الاستثمار بالعقبة وينعكس على تطور العلاقات الأردنية الفلسطينية وما يحتاجه التجار في فلسطين المحتلة من مواد مختلفة من خلال ميناء العقبة.