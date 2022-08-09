عاجل.. بايدن: بوتين لن يتسطيع تقسيم حلف الناتو

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، أكد بايدن أن واشنطن ملتزمة بمساعدة السويد وفنلندا فى مواجهة أى تهديد. وأشار بايدن إلى أن مجلس الشيوخ صوت باكتساح لانضمام السويد وفنلندا لحلف الناتو، داعيا جميع الحلفاء بالناتو للتصديق على انضمام السويد وفنلندا للحلف.

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