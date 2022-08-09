فرنسا: إجلاء أكثر من 3 آلاف شخص فى الجنوب بسبب الحرائق

جدة - نرمين السيد - وقد دمر الحريق ما لا يقل عن 700 هكتار من الأراضى فى منطقة أفيرون منذ اندلاعه يوم الاثنين 8 آب – أغسطس 2022، وزادت سرعته بسبب الرياح القوية.

واضطر الآلاف من السكان والمصطافين إلى الفرار من منازلهم ومواقع المخيمات، دون ورود أنباء عن وقوع إصابات حتى الآن.

يُعتقد أن الحريق بدأ فى منطقة "لوزير" المجاورة قبل أن ينتشر غربًا.

وقال رجال الإطفاء إنهم أشعلوا "حرائق تكتيكية" لحرق الغطاء النباتى ومنع ألسنة النار من التقدم أكثر.

ويظن المحققون أنّ قطعةً معدنية من آلات الجرارات أشعلت النار فى أرض قريبة عندما خُدشت فى طريق ساخن، مما أحدث شرارة. واتصل المزارع الذى كان يقود الجرار بخدمات الطوارئ بنفسه بعد محاولته إطفاء النيران بخزان المياه الخاص به.

وتعرّضت أكثر من 47000 هكتار من الأراضى الفرنسية بالفعل لحرائق الغابات هذا العام، فى حين أن أجزاء كثيرة من البلاد تعانى من جفاف تاريخى.