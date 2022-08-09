العالم اليوم - سلمى تلحق بـ "نيرة أشرف".. مقتل طالبة طعنا في الزقازيق

انتم الان تتابعون خبر سلمى تلحق بـ "نيرة أشرف".. مقتل طالبة طعنا في الزقازيق من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 9 أغسطس 2022 09:21 مساءً - أمر النائب العام المصري، الثلاثاء، بالتحقيق العاجل في واقعة قتل طالبة جامعية في مدينة الزقازيق شمال اليلاد.

وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا من الشرطة بارتكاب المتهم إسلام محمد جريمة قتل المجني عليها سلمى، الطالبة بكلية الإعلام بأكاديمية الشروق، عمدًا حيث طعنها عدة طعنات بسكين كان بحوزته في مدخل عقار بالقرب من محكمة الزقازيق وأنه قد أُلقي القبض على المتهم.

وانتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها الطبيب الشرعي لمعاينته ورفع ما به من آثار ومناظرة جثمان المجني عليها.

وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان كما تحفظت أيضًا على السلاح المستخدم في الجريمة ومتعلقات المجني عليها والمتهم وجار عرضه على النيابة العامة لاستجوابه.

وفي يونيو، هزت جريمة بشعة مصر عندما أقدم شاب على قتل الطالبة نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة، وهو ما أثار غضبا واسعا.

وحكم على الجاني بالإعدام شنقا، فيما تعالت أصوات بتنفيذ الحكم علنا، لردع أي فعل مماثل في المستقبل.