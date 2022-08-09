الاحتلال يعتقل 5 اشخاص قرب الحدود الأردنية

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 9 أغسطس 2022 09:08 مساءً - دوت الخليج :- أعلن الجيش الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، "اعتقال 5 أفراد قرب السياج الحدودي مع الأردن، وإحباط محاولة تهريب سلاح في البقاع .

وقال ادرعي في تغريدة له عبر تويتر، رصدت استطلاعات جيش الدفاع مساء أمس أربعة مشتبه فيهم يقتربون الى منطقة السياج الحدودي من الأراضي الأردنية حيث هرعت قوات الأمن للمكان واعتقلت المشتبه فيهم وبحوزتهم ثمانية بنادق من نوع شوت غان. بعد ذلك تم رصد مشتبه فيه خامس وبعد عملية ملاحقة تم اعتقاله أيضًا.