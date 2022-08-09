نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الاحتلال يعتقل 5 اشخاص قرب الحدود الأردنية على موقعنا والان مع التفاصيل
صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 9 أغسطس 2022 09:08 مساءً - دوت الخليج :- أعلن الجيش الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، "اعتقال 5 أفراد قرب السياج الحدودي مع الأردن، وإحباط محاولة تهريب سلاح في البقاع .
وقال ادرعي في تغريدة له عبر تويتر، رصدت استطلاعات جيش الدفاع مساء أمس أربعة مشتبه فيهم يقتربون الى منطقة السياج الحدودي من الأراضي الأردنية حيث هرعت قوات الأمن للمكان واعتقلت المشتبه فيهم وبحوزتهم ثمانية بنادق من نوع شوت غان. بعد ذلك تم رصد مشتبه فيه خامس وبعد عملية ملاحقة تم اعتقاله أيضًا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاحتلال يعتقل 5 اشخاص قرب الحدود الأردنية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.