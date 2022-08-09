نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنسيق الجامعات 2022 أدبي… الحد الادني للقبول بالجامعات الادبية المرحلة الاولي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنسيق الجامعات 2022 أدبي، تنسيق الجامعات 2022 المرحلة الأولى تنطلق أعمالها بعد 72 ساعة من إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 ،ويكون على الطالب ان يملأ 75 رغبة في تنسيق الجامعات 2022 ، مشددا على أنه لابد ان تبدأ الرغبات بالكليات التابعة للتوزيع الجغرافي للطالب، ومن المقرر أن تتاح عملية تسجيل الرغبات في تنسيق الجامعات 2022 المرحلة الاولى للطلاب لمدة 5 أيام يمكن للطالب خلالها تعديل رغباته في حالة التردد.

مؤشرات تنسيق كليات العام المقبل 2023/2022

وتشير التوقعات إلى أن تنسيق الجامعات 2022 المرحلة الاولى ، سيكون قريبا من تنسيق العام الماضي ، حيث لن يختلف كثيرا عن العام الماضي، وقد تم تجهيز معامل لـ تنسيق الجامعات 2022 في جميع الجامعات الحكومية ، مشيراً إلى أن هذه المعامل مجهزة و بها متخصصين لمساعدة الطالب في كتابة رغباته

ويمكن لطلاب الثانوية العامة 2022 الاطلاع على تنسيق الجامعات الخاص بالعام الماضي ليكون مرشدا بالنسبة له في كتابة الرغبات في تنسيق الجامعات 2022

يذكر أنه في نتيجة تنسيق الجامعات 2021 المرحلة الاولى : تم قبول حد أدنى 362.5 درجة فأكثر أي بنسبة 88.41% فأكثر علمي علوم بواقع 22954 طالبا، وشعبة الرياضيات 328 درجة فأكثر أي بنسبة 80.00% فأكثر بواقع 16293 طالبا، والشعبة الأدبية 269.5 درجة فأكثر أي بنسبة 65.73% فأكثر، 79033 طالبا، بإجمالي 118280 طالبا وطالبة، مضيفًا أن الرقم ارتفع إلى 119 ألفا بعد حصول بعض الطلاب على درجات الحافز الرياضي.

الحد الادني للقبول بالكليات الادبية

الحد الأدنى لكليات الاقتصاد والعلوم السياسية شعبة أدبي توقف عن المجموع 83.9%

الحد الأدنى لكليات الألسن شعبة أدبي عند المجموع 80.7%

الحد الأدنى للإعلام 79.4%

الحد الأدنى لكليات الاثار 78.29%

الحد الأدنى لكليات الفنون الجميلة 67.8%

ويلتزم مكتب تنسيق الجامعات 2022 عند الترشيح ، برغبات الطلاب المسجلة على الموقع وفقاً لآخر تسجيل قام به الطلاب وفي حدود القواعد والشروط.

ويمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح النهائية من موقع تنسيق الجامعات 2022 بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولي والثانية.

ويتم إرسال كشوف الترشيحات النهائية للكليات بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب في تنسيق الجامعات 2022 لطلاب المرحلتين الأولي والثانية.

نسيق الجامعات 2022 أدبي، ومن المقرر أن يتم إتاحة العديد من الكليات، وسنعرض لكم خلال السطور التالية كل الكليات المتاحة للشعبة الأدبية.

الكليات المتاحه لشعبة أدبي :

* كلية الإقتصاد والعلوم السياسيه

* كلية علوم الآثار

* كلية تجاره إنجلش

* كلية الألسن

* كلية الإعلام

* كلية الجغرافيا والمساحه

* كلية الفنون الجميلة

* كلية التربية

* كلية التربية النوعية

* كلية حقوق إنجلش

* كلية اللغات والترجمه

* كلية دار العلوم

* كلية رياض الأطفال

* كلية الآداب

* كلية الخدمه الإجتماعية

* كلية الإقتصاد المنزلي

*كلية حقوق

* كلية تجارة

* المعاهد العليا للغات والترجمه

* المعاهد العليا لعلوم الحاسب والتكنولوجيا

* كلية البحريه

* كلية الجويه

* كلية الحربيه

* كلية الشرطه