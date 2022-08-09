نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنسيق المرحلة الأولى للشعبة الأدبية 2022 الحد الأدنى للقبول بجميع الكليات والمعاهد في المقال التالي

عمر شويل - جدة انطلاق موسم تنسيق المرحلة الأولى 2022 لطلاب الثانوية العامة، بعد اعلان وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة 2022 بنسبة نجاح 75%، لتزيد التساؤلات بين الطلاب عن مؤشرات تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، ونوضح في المقال الحالي نسبة القبول الخاصة بكليات ومعاهد الشعبة الأدبية، مع اقتراب فتح موقع التنسيق الإلكتروني والذي يبدأ في قبول طلبات التنسيق للطلاب، عل مدار ثلاث أيام متصلة تبدأ من السبت 11 أغسطس الجاري وتستمر حتى صباح الأحد 14 أغسطس.

وبالنظر لإقتراب نسبة النجاح في الثانوية العامة العام الحالي مع نسبة النجاح العام الماضي 2021، فيتوقع أن يتماثل تنسيق القبول بالكليات والمعاهد الأدبية مع العام السابق، حيث ننشر نتيجة تنسيق الشعبة الأدبية للعام السابق والمنشورة على موقع التنسيق الإلكتروني، من أجل أن يتعرف الطلاب على الكليات والمعاهد التي من الممكن أن يلتحقون بها، وفقاً لمجموعهم الكلي في الثانوية العامة، ووفقاً لمؤشرات التنسيق والقبول بالجامعات العام الماضي.

تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الشعبة الأدبية

تنسيق المرحلة الأولى 2022

مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الشعبة الأدبية، تأتي بالمقارنة مع تنسيق العام السابق وأعداد الطلاب ومقارنتها بالعام الحالي، وذلك على النحو التالي:

الحد الأدني للقبول في المرحلة الأولى للشعبة الأدبية: 64.51% إجمالي عدد الطلاب 80 ألف و63 طالب وطالبة.

بينما كان الحد الأدنى العام الماضي بذات الشعبة: 65.73% وإجمالي عدد الطلاب 79 ألف و33 طالب وطالبة.

وهو ما يعني اقتراب نسب ومؤشرات التنسيق في كليات ومعاهد الشعبة الأدبية العام الماضي مع العام الحالي، ويتوقع أن يكون درجات قبول التنسيق في جميع الكليات العام الحالي متشابهة مع نفس درجات القبول العام الماضي.

رابط تنسيق المرحلة الأول 2022

يذكر أن أهم ما يزيد عنه البحث حالياً بين الطلاب هو رابط تنسيق المرحلة الأولى، ومعرفة نسب القبول والتنسيق في جميع الكليات، بعد أن كان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، قد أعلن نتيجة الثانوية العامة 2022 صباح السبت 6 أغسطس الجاري، ومن المقرر أن تبدأ وزارة التعليم العالي في تحليل نتيجة الثانوية العام، لعمل المجاميع التكرارية لتنسيق المرحلة الأولى والتي تنطلق في غضون 72 ساعة من اعلان نتيجة الثانوية العامة.