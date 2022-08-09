عشاق الايفون هاتف جديد يخطف القلوب مواصفات وسعر ايفون 14 برو ماكس iphone 14 Pro max المتوقعة

ايفون 14 برو ماكس من أفضل الأجهزة التي تم إطلاقها من شركة ايفون حتي الآن، حيث أنها مصممة الجهاز بمواصفات عالمية، لذلك يتصدر الجهاز نسبة مبيعات تقدر بالمليارات منذ أن تم طرحة في الأسواق وذلك على الصعيد الدولي والعالمي، حيث أن هواتف آيفون معروفة بفخامة التصميم وجودة واناقة المظهر، ولاسيما الإمكانيات الداخلية التي لم يسبق وشوهدت الا من خلال الايفون 14 برو ماكس حتي الآن، لذلك يتسارع الملاين إلى الحصول على الإصدار الجديد من ايفون قبل أي شخص آخر، و سنتعرف على مميزات الهاتف من خلال هذا المقال.

مميزات iPhone 14 Pro Max

نظرا التحديث الذي تم اجراءه علي هواتف آيفون تم إطلاق نسخة ايفون 14 برو ماكس الذي يتميز بما يلي:

يستخدم أفضل خامات التصنيع لإعداد المظهر الخارجي للهاتف.

حيث أن ظهر الهاتف من الزجاج البراق الغير قابل الخدش.

فضلا عن الشاشة المصنعة من الاستانلس ستيل.

يستخدم معالج آبل آي 14 بيونيك.

الشاشة مقاسها يبلغ 6.7 بوصة.

معالج الرسوم رباعي النواة Apple GPU

مساحة التخزين تعادل 128 أو 256 أو 512 جيجابايت.

مساحة التخزين تعادل 128 أو 256 أو 512 جيجابايت. البطارية تبلغ شدتها 3687 ملي أمبير.

كما أن الهاتف متوفر باربع الوان هم ازرق وفضي فحمي و ذهبي.

عيوب ايفون 14 برو ماكس

بالرغم من أن الهاتف هو الأفضل على مستوى العالم ولا مثيل له على الإطلاق الأمانة به بعض العيوب، والتي تتمثل فيما يلي: