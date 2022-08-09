نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر www.moe.gov.ye رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة في اليمن 2022 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم في المقال التالي
رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة في اليمن 2022 حيث يترقب طلاب الثانوية العامة في اليمن بجميع المدن والمحافظات بشكل عام التعرف على نتيجة امتحانات الدور الأول الثانوية العامة 2022 التي انتهى منها الطلاب خلال الفترة الأخيرة، حيث أدى الطلاب امتحانات الثانوية العامة الدور الأول خلال الأيام الماضية بناء على الجدول الرسمي المعتمد من قبل وزارة التربية والتعليم اليمنية، وقد أعلنت المصادر الرسمية بوزارة التربية والتعليم عن تفاصيل إعلان نتيجة الثانوية في اليمن، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور تفاصيل الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الخلوي الخاص بالطالب عبر موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية.
نتائج الثانوية العامة في اليمن 2022 وزارة التربية والتعليم
أعلنت وزارة التربية والتعليم اليمنية في بيان رسمي خلال الساعات الأخيرة عبر الحساب الرسمي الخاص بها يتضمن موعد إعلان نتائج امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022، حيث أكدت على أنه سوف تشهد الأيام القليلة المقبلة في الأسبوع الأول من شهر أغسطس إعلان نتيجة الثانوية العامة لجميع الطلاب بكافة التخصصات أدبي وعلمي في جميع المدارس المختلفة، وذلك بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه قد تم الانتهاء من كافة أعمال تصحيح الامتحانات الخاصة بالطلاب، وتشهد هذه الساعات الإعلان عن انتهاء رصد امتحانات الطلاب قبل أن يتم اعتماد نتيجة الطلاب والتي تليها عملية إعلان النتائج وطرحها إلكترونيا عبر الموقع الخاص بالوزارة.
رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة في اليمن 2022
أصدرت الوزارة رابط موقع وزارة التربية والتعليم في اليمن ليكون خاص بالاستعلام عن نتيجة امتحانات الثانوية العامة في مختلف المدن المختلفة، ليتم استخراج النتيجة برقم الجلوس عبر الموقع الرسمي من خلال اتباع الخطوات التالية.
- في البداية يتم الدخول مباشرة إلى الموقع الرسمي الخاص وزارة التربية والتعليم اليمنية.
- ومن ثم يتم اختيار الخدمات الإلكترونية الموجودة عبر الموقع.
- يتم اختيار الاستعلام عن نتيجة الطلاب.
- يتم تحديد أيقونة الاستعلام عن نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2022.
- يتم إدخال اسم الطالب الخاص بالطالب وكذلك إدخال رقم الجلوس بشكل صحيح.
- يتم اختيار أيقونة استخراج النتيجة الخاصة بالطالب لتظهر على الفور مباشرة.
- تتضمن نتيجة الطالب المعدل والدرجات الخاصة بالطالب بشكل صحيح.
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