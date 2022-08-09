tawjihi jordan results رابط الاستعلام عن نتائج التوجيهي الأردن 2022 وموعد إعلان النتيجة الثانوية العامة المملكة الأردنية الهاشمية موقع وزارة التربية

رابط الاستعلام عن نتائج التوجيهي الأردن 2022 يبحث عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور في مختلف أنحاء الأردن الآن عن موعد إعلان نتائج التوجيهي في الأردن وكيفية الحصول على النتائج، حيث بدأت امتحان الطلاب خلال الفترة الماضية بناءً على الجدول المعلن من قبل الوزارة، وقد بدأت عمليات البحث تزداد في إطار اقتراب الطلاب من إنهاء امتحانات التوجيهي في الأردن وهي امتحانات نهاية العام الدراسي 2022، حيث تعتبر النتائج الخاصة بالتوجيهي في كل عام هي أهم ما ينتظره الطلاب لكي تعمل على تحديد مستقبل الطالب في المرحلة المقبلة، وقد كشفت الوزارة رسميا عن آخر التطورات التي تتعلق بإعلان نتائج التوجيهي في الأردن، وسوف نستعرض الآن من خلال هذه السطور كيفية الاستعلام عن نتائج التوجيهي الأردن 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية.

موعد إعلان نتائج التوجيهي في الأردن 2022

طرحت وزارة التربية والتعليم الأردنية رسميا بيان يتضمن تفاصيل الإعلان عن نتائج امتحانات الدور الأول 2022 لطلاب التوجيهي في الأردن، حيث أكدت أنه من المقرر أن ينتهي الطلاب من أداء الامتحانات رسميا يوم 25 من شهر يوليو، ومن ثم تبدأ على الفور أعمال تصحيح الامتحانات الرسمية، وقد أكدت كذلك أن النتائج الخاصة بالطلاب تمر بأكثر من مرحلة وهي تصحيح الامتحانات ومن ثم تدقيق ومراجعة النتائج لكي يتم التأكد من حصول كل طالب على الدرجة التي يستحقها، ومن ثم يتم اعتماد النتائج بعدما يتم رصدها من قبل وزير التربية والتعليم الأردني، وقد نوهت الوزارة أن الأيام القليلة التي تلي إنهاء الامتحانات من المقرر أن تشهد الإعلان عن نتائج امتحانات التوجيهي الدور الأول من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية وذلك في آخر أيام شهر آب الحالي (أغسطس).

رابط الاستعلام عن نتائج التوجيهي الأردن 2022

وقد أشارت وزارة التربية والتعليم الأردنية أنه يمكن أن يتم الاستعلام بسهولة من قبل كافة الطلب عن نتائج التوجيهي، من خلال موقع وزارة التربية والتعليم، عن طريق اتباع الخطوات التالية مباشرة.