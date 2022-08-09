معهد اقتصادى ألمانى يحذر من فرض حظر تجارى على الصين

جدة - نرمين السيد - ونقل المرصد الإخبارى للاتحاد الأوروبى، اليوم الثلاثاء، أن معهد "أى إف أو" الألمانى للاقتصاديات الدولية أجرى دراسة عن الآثار المحتملة لشن حرب تجارية مع الصين، التى حذر فيها من أنه لو نشبت مثل هذه الحرب فإنها ستكلف ألمانيا خسائر تزيد ستة أضعاف ما تكبدته على خلفية البريكست؛ لأن انفصال ألمانيا والاتحاد الأوروبى عن الصين سيدفع هذه الأخيرة إلى اتخاذ إجراءات انتقامية.

وجاء فى هذه الدراسة: "التراجع عن العولمة سيزيدنا فقرًا؛ ولذلك يتعين علينا تجنب الابتعاد عن شركاء تجاريين مهمين بدون سبب وجيه. وبدلاً من الابتعاد عن أولئك الشركاء، يجب على الشركات الحصول على منتجات من دول أخرى حتى يمكن تقليل الاعتماد على أسواق معينة أو على أنظمة استبدادية".

وأضافت الدراسة أن صناعة السيارات فى ألمانيا ستكون أكثر الصناعات المتضررة فى حالة نشوب حرب تجارية مع الصين؛ إذ ستبلغ نسبة خسارتها 8.47 % بما يعادل 8306 ملايين دولار، ثم الشركات المنتجة لأجهزة النقل بنسبة خسائر تُقدّر بنحو 5.14% تعادل 1529 مليون دولار، ثم شركات صناعة الآلات والمعدات التى تقدر نسبة خسارتها 4.34% تعادل 5201 مليون دولار.

وأشار المرصد الإخبارى الأوروبى إلى أن هذا التحذير يأتى وسط احتمالات حدوث مواجهة مع الصين بشأن تايوان، إذ توعد الاتحاد الأوروبى بفرض عقوبات صارمة ضد الصين - على غرار العقوبات التى فرضها على روسيا - إذا قامت بغزو تايوان المتحالفة مع الغرب.