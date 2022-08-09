هجوم سيبرانى يستهدف موقع البرلمان الفنلندى

جدة - نرمين السيد - وقال البرلمان فى بيان: "الموقع الخارجى للبرلمان يواجه هجوما بهدف تعطيل الخدمة"، بحسب موقع "فرانس برس".

بدأ الهجوم فى نحو الساعة الثانية والنصف مساء، (1130 بتوقيت غرينتش)، ما أدى إلى تباطؤ أو منع الوصول إلى الموقع تماما.

وبعد عدة ساعات لم يكن هناك تأكيد رسمى بشأن من يقف وراء الهجوم السيبرانى الذى استهدف الموقع. وقال البيان: "البرلمان يتخذ خطوات للحد من الهجوم".

وكانت وكالة الأنباء الفنلندية تعرضت لهجوم سيبرانى فى نهاية يوليو، الأمر الذى أعاق توزيع أخبارها وصورها لعدة أيام.

فى أبريل، تعرض موقعا وزارة الدفاع والحكومة الفنلندية لهجوم سيبرانى مماثل ولكن تم حل المشكلات بشكل سريع.

وتوقع مدير جهاز الأمن والاستخبارات الفنلندى أنتى بيلتارى أن تواجه البلاد "عددا متزايدا" من الهجمات الإلكترونية.