المفوضية الأوروبية: الجفاف بأوروبا هو الأسوأ منذ 500 عام

جدة - نرمين السيد - وقال أندريا توريتى، كبير الباحثين فى مجلس البحوث المشترك التابع للمفوضية الأوروبية: "فى الوقت الحالى، يبدو أن هذا هو العام الأسوأ منذ 500 عام، وهو حتى أسوأ مما كان عليه فى عام 2018"، مبينا أن "عام 2018 كان شديد الحرارة لدرجة أنه بالنظر إلى القائمة الخاصة بالأعوام الـ500 الماضية، لم تكن هناك أحداث أخرى مماثلة، نظرا لتفاقم الطقس الحار والجاف منذ أربع سنوات".

كما أوضح أنه "فى ذلك العام، ترك الطقس الجاف والحار بشكل خاص وسط وشمال أوروبا مع انخفاض غلة المحاصيل الرئيسية بنسبة تصل إلى 50٪، لكن الظروف الرطبة فى جنوب أوروبا شهدت ارتفاعا فى المحاصيل".

وأضاف: "أما هذا العام، فعلى العكس من ذلك، معظم أوروبا معرضة لموجات الحر والطقس الجاف، حيث يؤثر الجفاف على إنتاج الغذاء والطاقة ومياه الشرب والحياة البرية".

هذا وأظهرت أحدث البيانات من المرصد الأوروبى للجفاف (EDO) أن حوالى 45٪ من أراضى الكتلة الأوروبية تحت ظروف "تحذير"، وهى الثانية من فئات الجفاف الثلاث، خلال الأيام العشرة التى سبقت 20 يوليو الماضى.

وكان الشهر الماضى أحد أكثر شهور يوليو حرارة فى العالم على الإطلاق، وفق ما ذكرت الثلاثاء المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة ومقرها جنيف.

وقالت المتحدثة باسم المنظمة كلير نوليس فى مؤتمر صحفى "شهد العالم لتوه شهرًا من أكثر شهور يوليو الثلاثة حرارة على الإطلاق. وبالطبع، كما نعلم جميعًا، أصابت موجة حر شديدة وطويلة للغاية بعض أجزاء من أوروبا".

وفى بيان، أوضحت المنظمة، مستشهدة ببيانات برنامج "كوبرنيكوس" المتعلقة بالتغير المناخى أن الشهر الماضى كان أكثر برودة بقليل من يوليو 2019 ولكنه أكثر حرارة من يوليو 2016.

وبالإضافة إلى موجة الحر، تعانى بعض مناطق العالم من جفاف شديد. وبحسب المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، كان شهر يوليو أكثر جفافًا من المعدل فى معظم أنحاء أوروبا ومعظم أميركا الشمالية وأجزاء واسعة من أميركا الجنوبية وآسيا الوسطى وأستراليا.