انفجار هائل داخل مصنع فى الصين (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ذكرت ذلك صحيفة "الشعب" الصينية، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن الانفجار وقع داخل مصنع للألومنيوم بمقاطعة سيتشوان.
وذكرت الصحيفة أن الانفجار أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخر، بينما فتحت السلطات الرسمية تحقيقا للتعرف على أسباب الانفجار التى لا تزال غير معروفة.
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