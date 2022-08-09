الاردن يقرر تخصيص مقاعد دراسية في الجامعات لمرضى السرطان

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 9 أغسطس 2022 08:02 مساءً - دوت الخليج :- قرّر مجلس التعليم العالي، لأول مرة تخصيص مقاعد دراسية في الجامعات الرسمية لمرضى السرطان، وفقا للناطق باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومدير وحدة تنسيق القبول الموحد مهند الخطيب.

وقال الخطيب، الاثنين : إنّ مجلس التعليم أقرّ "عددا معينا من المقاعد لمرضى السرطان مراعاة لظروفهم الصحية؛ حيث سيتم الإعلان عنها خلال فترة القبول الموحد.

وأضاف، أن المقاعد ستكون موجودة وسيتم الإعلان عنها من قبل وحدة تنسيق القبول الموحد، بالتنسيق مع مركز الحسين للسرطان.

أبناء الأردنيات

بيّن الخطيب، أنه تم تخصيص 150 مقعدا تنافسيا لأبناء الأردنيات في الجامعات الأردنية.

وأشار، إلى أن التنافس لمن هو حاصل على البطاقة التعريفية لأبناء الأردنيات الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات، بالإضافة إلى الحصول على شهادة الثانوية العامة الأردنية في هذا العام ، وفق المملكة .



ذوو الإعاقة

أكّد الخطيب، أن وزارة التعليم العالي تطبق قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017، الذي يتحدث أنه "لا يقبل أن تكون الإعاقة سببا في منع الطالب من الوصول إلى مؤسسات التعليم العالي الأردنية".

وتابع، أنه يوجد مقاعد مخصصة للطلبة ذوي الإعاقة لشهادة بكالوريوس يتم التنافس عليها، حيث يتم التنافس على 900-1000 مقعد لجميع التخصصات.

وأشار، إلى أنه من يقبل من خلال وحدة تنسيق القبول الموحد في البرنامج العادي يحصل على خصم في الرسوم الجامعية يصل إلى 90% على التنافس ومن يقبل في البرنامج الموازي يحصل على خصم يصل إلى 75% من رسوم الساعات المعتمدة.

ولفت الخطيب، إلى أن أكثر من 50% ممن يتقدمون بتقارير طبية بعد أن يتم إيقاع الفحص الطبي عليهم من خلال لجنة متخصصة يشكلها مجلس التعليم العالي يتم رفض أكثر من 50% من هذه التقارير لأنه لا تنطبق عليها معايير الإعاقة.