زيلينسكى يدعو الغرب لحظر دخول جميع الروس إلى أراضيهم

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس الأوكرانى -فى تصريح لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية اليوم الثلاثاء- "أيًا كان نوع الروس... اجعلهم يذهبون إلى روسيا. سيفهمون فى ذلك الوقت وسيقولون هذه حرب لا علاقة لنا بها. لا يمكن تحميل جميع السكان المسؤولية، أليس كذلك؟ بل يمكننا ذلك لقد اختار السكان هذه الحكومة وهم لا ينتقدوها أو يجادلوها".

وشدد الرئيس على أن أهم العقوبات ضد روسيا هو إغلاق الحدود - لأن الروس يأخذون أراضى أشخاص آخرين، وأعرب عن اعتقاده أنه على الروس أن يعيشوا فى عالمهم الخاص حتى يغيروا فلسفتهم.

وقال إنه يريد أن تعلم روسيا أن استعادة السيطرة على خيرسون كانت مجرد خطوة أولى فى عملية إنهاء الاحتلال لكامل أراضى أوكرانيا.

يذكر أن وزير خارجية جمهورية إستونيا أورماس رينسالو قال فى إحاطة مشتركة مع وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا فى كييف إن إستونيا ستقدم اقتراحًا بحظر التأشيرات السياحية للمواطنين الروس إلى دول الاتحاد الأوروبى الاسبوع القادم.